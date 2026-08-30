"São dois caras que podem e vão nos trazer uma outra dimensão aqui, e eles mostraram isso hoje", elogiou o técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, à Sky os dois jogadores brilhantes na vitória em casa por 2 a 0 sobre o Hamburgo, na noite de sábado.

Giannis Konstantelias e Konstantinos Karetsas encantaram em suas estreias na Bundesliga e deram ao BVB algo que vinha sendo frequentemente sentido falta no Signal Iduna Park nos últimos tempos: futebol espetacular. Mas não apenas pelo espetáculo em si, e sim ao mesmo tempo a serviço da equipe e, na abertura da Bundesliga, também de forma decisiva para a vitória. "O elenco te dá aquilo que talvez muitos também exijam: coisas espetaculares. Nós melhoramos isso mais uma vez neste ano. Espero que esses caras, que são muito fortes tecnicamente, mostrem suas capacidades", já havia dito Kovac antes da partida, formulando expectativas nesse sentido.

O que o técnico do BVB pode querer dizer com essa outra dimensão: os dois reforços gregos, que vieram cada um de ligas europeias menores, podem fazer tudo aquilo que o já saído e agora jogador do Ajax, Julian Brandt, pode fazer, mas ainda acrescentam um componente decisivo. Konstantelias e Karetsas são ainda mais jogadores capazes de desequilibrar do que Brandt, porque conseguem criar dinâmica melhor do que ele a partir da imobilidade. São um pouco mais proativos do que seu antecessor alemão e têm a qualidade, tão importante especialmente nos espaços entre as linhas adversárias, de criar impulsos por conta própria do nada e, com isso, gerar repetidamente novas situações de jogo.

BVB: quão bom foi Giannis Konstantelias contra o HSV?

Nos empolgantes primeiros 45 minutos contra o HSV, Karetsas e Konstantelias foram, repetidas vezes, o pilar do jogo ofensivo do Dortmund. Este último confirmou os bons indícios que já havia mostrado na Supercopa contra o Bayern de Munique (1 a 2) no fim de semana passado: o controle de bola curto de Konstantelias em altíssima velocidade impressiona, assim como sua agilidade e fluidez nos movimentos. Soma-se a isso um alto grau de agressividade sem a bola, algo demonstrado na noite de sábado, entre outras situações, na recuperação de bola no meio-campo por volta da meia hora de jogo, comemorada freneticamente pelo público.

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O fato de Konstantelias ter marcado pouco antes do apito para o intervalo o gol que definiu o 2 a 0 e, com isso, também ter comemorado seu gol de estreia pelo BVB, foi a tão citada cereja do bolo. "Primeiro tempo top, foi perfeito. Colocamos em prática tudo o que queríamos colocar em prática", vibrou o líder da defesa Waldemar Anton à Sky sobre a atuação do Dortmund como um todo na etapa inicial. O gol de Konstantelias saiu com um pouco de sorte, porque a bola desviou em um defensor do Hamburgo, mas ainda assim transbordou criatividade, já que o internacional grego na verdade havia mirado o canto curto em uma finalização sem olhar.

Com seu espírito, Konstantelias, com apenas cerca de 100 minutos em campo com a camisa aurinegra, já está no melhor caminho para se tornar um xodó da torcida. E é muito fácil imaginar como ele poderia ter seguido por esse caminho nas próximas semanas. Mas, algo muito lamentável não apenas sob a ótica do BVB, mas também do espectador neutro da Bundesliga, desde o fim da tarde de domingo está claro que, por enquanto, não veremos mais Konstantelias desequilibrando de forma tão bonita quanto em sua estreia na liga.

Quanto tempo Giannis Konstantelias vai desfalcar o BVB?

No dia seguinte à abertura da Bundesliga, o Dortmund teve de confirmar os piores temores: Konstantelias sofreu uma ruptura do ligamento cruzado em sua estreia na liga e, com isso, ficará fora por vários meses. "Essa notícia nos atinge muito, porque Giannis mostrou em pouquíssimo tempo por que vemos nele um grande jogador para o Borussia Dortmund", disse o diretor executivo esportivo Lars Ricken. "Agora, porém, o foco dele e o nosso está прежде de tudo em sua recuperação. E Giannis tem todo o nosso apoio."

A preocupação, agora confirmada, de que Konstantelias provavelmente não poderá jogar até a primavera de 2027 por causa da ruptura do ligamento cruzado já estava muito presente na noite de sábado. "Aí já temos de falar de algo mais sério. Vamos fazer o exame no domingo. Mas, pelo menos, não soa bem o que o médico me disse", Kovac já pressentia o pior.

Pouco depois de quase marcar seu segundo gol, Konstantelias se lesionou no joelho em um movimento infeliz durante uma dividida, caiu no gramado e pareceu bastante desesperado ao ser substituído aos 54 minutos. Depois de uma estreia tão promissora, sua longa ausência é um golpe duro, tanto para ele próprio quanto para o BVB.

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O reforço de 26 milhões de euros já deu mais do que a entender que ele impulsiona de forma significativa o jogo ofensivo do Borussia. E que, sem ele, a equipe realmente fica mais lenta. O fato de o BVB não ter sido mais tão dominante no segundo tempo se deveu, por um lado, certamente à clara melhora de desempenho dos visitantes de Hamburgo. Mas, por outro, com a saída de Konstantelias, o time também perdeu muita mobilidade e criatividade.

"Quando o Dortmund joga da direita para a esquerda, joga entre as linhas, você primeiro corre muito atrás, não consegue realmente entrar na pressão. Esse foi o nosso problema", explicou o capitão do HSV, Nicolai Remberg, à Sky, por que sua equipe teve tão pouco a oferecer contra o BVB no primeiro tempo.

Giannis Konstantelias e Konstantinos Karetsas encantam no BVB

Konstantelias foi, ao lado de seu compatriota Karetsas, a peça mais importante para os problemas do Hamburgo, já que eram os dois novos espíritos criativos que faziam rotações inteligentes o tempo todo, que mantinham o jogo entre as linhas em um nível enormemente alto com seu controle de bola perfeito, dando velocidade e ao mesmo tempo precisão. "Brutal", chamou Anton a atuação dos dois gregos. "A mobilidade que eles têm, o quão perigosos são, isso é uma grande qualidade para essa idade e também é algo de que precisamos para o futuro. Estou feliz por tê-los conosco."

Não apenas os torcedores do BVB devem ter achado uma pena, depois dessas primeiras impressões da dupla, que Karetsas agora fique sem seu parceiro ideal por um período mais longo. E, do ponto de vista do Dortmund, surge a pergunta urgente: como substituir Konstantelias? "Fiquei com uma pena enorme do garoto. Desde o primeiro dia, ele tem uma presença ótima aqui, inclusive no vestiário. Todos nós já gostamos muito dele", ressaltou o diretor esportivo Ole Book, que acompanhou com semblante preocupado a lesão do meia ofensivo que ele e os outros dirigentes do clube queriam contratar a qualquer custo.

No sábado, Kovac colocou em campo o mais orientado defensivamente Marcel Sabitzer no lugar de Konstantelias, e ao austríaco faltou, como era de se esperar, o espírito de seu antecessor de forma perceptível. Em termos puramente de características de jogo, Samuele Inacio, que chamou atenção contra o HSV ao ser expulso com um vermelho relâmpago após entrar e teve de sair rapidamente de campo, seria o substituto predestinado de Konstantelias. Mas é permitido duvidar se o talento de ponta de 18 anos já está pronto para isso no nível necessário.

Jadon Sancho poderia voltar ao BVB mais uma vez agora?

Maximilian Beier é uma alternativa mais experiente, mas então Kovac teria de abandonar novamente seu plano de usar o jogador da seleção alemã em uma das duas alas no futuro. E, assim, a vaga de Beier para os lados do campo ficaria em aberto no elenco.

De um jeito ou de outro, é perfeitamente concebível que as cabeças pensantes do mercado voltem a ferver nos poucos dias restantes até o fechamento da janela de transferências de verão na terça-feira (1º de setembro), às 20h. Foi isso que também indicou o diretor executivo esportivo Ricken, antes mesmo de o diagnóstico devastador ser oficial: "Dependendo de quão grave a lesão realmente seja, vamos orientar nossos próximos passos a partir disso. Mas uma coisa é certa: nos próximos três dias não planejamos nada."

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Mas que ajuda de última hora poderia entrar em pauta como substituto direto de Konstantelias? Said El Mala, o jogador desejado pelo Dortmund antes do negócio por Konstantelias, renovou com o Colônia e não está mais disponível. Um outro nome pode, por isso, voltar a se impor agora: Jadon Sancho. O inglês seria uma solução predestinada, é um tipo de jogador semelhante a Konstantelias e, assim como ele e Karetsas, também tem a qualidade de criar dinâmica a partir da imobilidade. Nas últimas semanas e meses, houve muitas especulações sobre um novo retorno de Sancho ao BVB, embora elas naturalmente tenham perdido força após as contratações de Karetsas e Konstantelias.

Em Dortmund, Sancho viveu, de todo modo, os melhores momentos de sua carreira até aqui. E, após o fim de seu contrato com o Manchester United, o jogador de agora 26 anos segue sem um novo clube e estaria disponível sem custos de transferência. Nesse sentido, portanto, seria um risco pequeno, embora Sancho tivesse de estar disposto a aceitar uma redução salarial significativa para uma terceira passagem pelo Borussia. E ainda resta a questão esportiva sobre se o antigo supertalento conseguiria mesmo voltar a atingir seu auge. Os empréstimos recentes ao Chelsea e ao Aston Villa foram, como se sabe, amplamente decepcionantes.