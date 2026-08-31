"São dois garotos que podem e vão nos trazer uma dimensão diferente aqui, e mostraram isso hoje", elogiou o técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, à Sky os dois jogadores extraordinários na vitória em casa por 2 a 0 sobre o Hamburger SV, na noite de sábado.

Giannis Konstantelias e Konstantinos Karetsas encantaram em suas estreias na Bundesliga e deram ao BVB algo que vinha sendo frequentemente sentido no Signal Iduna Park nos últimos tempos: futebol espetacular. Mas não apenas pelo espetáculo em si, e sim ao mesmo tempo a serviço da equipe e, na estreia da Bundesliga, também de forma lucrativa. "O elenco te dá aquilo que muitos talvez também peçam: coisas espetaculares. Melhoramos isso mais uma vez neste ano. Espero que esses garotos, que são muito fortes tecnicamente, mostrem suas habilidades", já havia dito Kovac antes da partida, formulando a expectativa correspondente.

O que o técnico do BVB poderia querer dizer com a outra dimensão: os dois reforços gregos, que vieram cada um de ligas europeias menores, podem fazer tudo aquilo que o já transferido e atualmente no Ajax, Julian Brandt, faz, mas ainda acrescentam um componente decisivo. Konstantelias e Karetsas são ainda mais jogadores de desequilíbrio do que Brandt, porque conseguem criar dinâmica com mais eficiência a partir da própria arrancada. São um pouco mais proativos do que seu antecessor alemão e têm a qualidade, tão importante especialmente entre as linhas adversárias, de criar impulsos por conta própria do nada e, assim, gerar repetidamente novas situações de jogo.

BVB: quão bom foi Giannis Konstantelias contra o HSV?

Nos empolgantes primeiros 45 minutos contra o HSV, Karetsas e Konstantelias foram, repetidas vezes, a principal sustentação do jogo ofensivo do Dortmund. Este último confirmou os bons sinais que já havia mostrado na Supercopa contra o Bayern de Munique (1 a 2) no fim de semana passado: o controle de bola curto de Konstantelias em altíssima velocidade é impressionante, assim como sua agilidade e fluidez nos movimentos. Soma-se a isso um alto grau de agressividade sem a bola, demonstrado na noite de sábado, entre outras coisas, em sua recuperação de bola no meio-campo por volta da meia hora, freneticamente celebrada pelo público.

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O fato de Konstantelias ter feito, pouco antes do apito para o intervalo, o 2 a 0 que seria o placar final, celebrando assim também sua estreia em gols pelo BVB, foi a tão citada cereja do bolo. "Primeiro tempo de alto nível, foi perfeito. Colocamos em prática tudo o que queríamos colocar em prática", vibrou o chefe da defesa Waldemar Anton à Sky sobre toda a atuação do Dortmund na primeira metade. O gol de Konstantelias saiu com certa sorte, já que a bola desviou em um defensor do Hamburgo, mas ainda assim transbordou criatividade, já que o jogador da seleção grega havia mirado o canto curto em uma finalização no-look.

Com seu espírito, Konstantelias, após apenas cerca de 100 minutos em campo com a camisa aurinegra, já está no melhor caminho para se tornar um queridinho da torcida. E é fácil imaginar como ele poderia ter seguido por esse caminho nas próximas semanas. Mas, para tristeza não apenas do ponto de vista do BVB, mas também do espectador neutro da Bundesliga, desde o fim da tarde de domingo está claro que não veremos Konstantelias rodando tão bonito por enquanto como em sua estreia na liga.

Por quanto tempo Giannis Konstantelias desfalca o BVB?

No dia seguinte à abertura da Bundesliga, o Dortmund teve de confirmar os piores temores: Konstantelias sofreu uma ruptura do ligamento cruzado em sua estreia na liga e, com isso, ficará fora por vários meses. "Essa notícia nos atinge muito, porque Giannis já mostrou em pouquíssimo tempo por que vemos nele um grande jogador para o Borussia Dortmund", disse o diretor-executivo esportivo Lars Ricken. "Agora, porém, o foco dele e o nosso está прежде de tudo em sua recuperação. E Giannis tem todo o nosso apoio."

A preocupação que agora se confirmou, de que Konstantelias provavelmente não poderá jogar até a primavera de 2027 por causa da ruptura do ligamento cruzado, já era muito presente na noite de sábado. "Aí já temos de falar de algo mais sério. Vamos fazer o exame no domingo. Mas pelo menos não soa bem, pelo que o médico me disse", Kovac já temia o pior.

Pouco depois de ter desperdiçado por pouco seu segundo gol, Konstantelias lesionou o joelho em um movimento infeliz durante uma dividida, caiu no chão inicialmente e parecia bastante desesperado ao ser substituído aos 54 minutos. Depois de uma estreia tão promissora, sua longa ausência é um duro golpe, tanto para ele quanto para o BVB.

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O reforço de 26 milhões de euros já deu mais do que pistas de que faz o jogo ofensivo do Borussia avançar de forma significativa. E de que, sem ele, tudo fica claramente mais lento. O fato de o BVB não ter sido mais tão dominante no segundo tempo se deveu, por um lado, certamente à clara melhora de desempenho dos visitantes de Hamburgo. Mas, por outro, com a saída de Konstantelias também deixaram o campo muita mobilidade e criatividade.

"Quando o Dortmund joga da direita para a esquerda, joga entre as linhas, você primeiro corre muito atrás, não consegue realmente entrar na pressão. Esse foi o nosso problema", explicou o capitão do HSV, Nicolai Remberg, à Sky, sobre por que sua equipe teve tão pouco a oferecer contra o BVB no primeiro tempo.

Giannis Konstantelias e Konstantinos Karetsas encantam no BVB

Konstantelias, ao lado do compatriota Karetsas, foi o componente mais importante para os problemas do Hamburgo, já que eram justamente os dois novos espíritos criativos que trocavam de posição com inteligência o tempo todo, que mantinham o jogo entre as linhas em um nível enormemente alto com seu controle de bola perfeito, dando rapidez e ao mesmo tempo precisão. "Brutal", chamou Anton a atuação dos dois gregos. "A mobilidade que eles têm, o quanto são perigosos, isso é uma grande qualidade nessa idade e é disso que também precisamos para o futuro. Estou feliz por tê-los conosco."

Não apenas os torcedores do BVB devem ter achado uma pena, após essas primeiras impressões da dupla, que Karetsas agora não tenha mais ao seu lado por um período mais longo seu parceiro ideal. E, do ponto de vista de Dortmund, surge a pergunta urgente: como substituir Konstantelias? "Fiquei incrivelmente triste pelo garoto. Desde o primeiro dia, ele tem uma presença incrível aqui, também no vestiário. Todos nós já gostamos muito dele", enfatizou o diretor esportivo Ole Book, que havia acompanhado com expressão preocupada a lesão do meia ofensivo, que ele e os outros dirigentes do clube queriam muito.

No sábado, Kovac colocou em campo Marcel Sabitzer, de orientação mais defensiva, no lugar de Konstantelias, e ao austríaco faltou perceptivelmente, como era esperado, o brilho de seu antecessor. Em termos puramente de características de jogo, Samuele Inacio, que chamou atenção contra o HSV ao ser expulso rapidamente com vermelho relâmpago depois de entrar em campo e teve de sair logo de novo, seria o substituto predestinado de Konstantelias. Mas é possível duvidar se o talento de ponta de 18 anos já está pronto no grau necessário para isso.

Jadon Sancho poderia voltar ao BVB mais uma vez agora?

Maximilian Beier é uma alternativa mais experiente, mas então Kovac teria de abandonar de novo seu plano de usar o jogador da seleção alemã no futuro em um dos dois corredores. E, nesse caso, a vaga de Beier para os lados do campo ficaria aberta no elenco.

De uma forma ou de outra, é perfeitamente possível que os responsáveis por transferências comecem a quebrar a cabeça mais uma vez nos poucos dias restantes até o fechamento da janela de transferências de verão na terça-feira (1º de setembro), às 20h. Foi o que também indicou o diretor-executivo esportivo Ricken, ainda antes de o diagnóstico devastador se tornar oficial: "Dependendo da gravidade real da lesão, vamos orientar nossos próximos passos a partir disso. Mas uma coisa é certa: nos próximos três dias não estamos planejando nada."

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Mas que ajuda de última hora poderia entrar em cena como substituto direto de Konstantelias? Said El Mala, o jogador desejado do Dortmund antes do negócio por Konstantelias, renovou com o Colônia e não está mais disponível. Um outro nome agora pode voltar a ganhar força: Jadon Sancho. O inglês seria uma solução predestinada, é um tipo de jogador semelhante a Konstantelias e, assim como ele e Karetsas, também tem a qualidade de criar dinâmica a partir da própria arrancada. Houve inúmeras especulações nas últimas semanas e meses sobre um novo retorno de Sancho ao BVB, embora elas tenham naturalmente perdido força após as contratações de Karetsas e Konstantelias.

Em Dortmund, Sancho viveu, de todo modo, os melhores momentos de sua carreira até aqui. E, após o fim de seu contrato com o Manchester United, o agora jogador de 26 anos segue sem novo clube e estaria disponível sem custos de transferência. Nesse sentido, portanto, seria um risco pequeno, embora Sancho tivesse de estar disposto a aceitar uma redução salarial considerável para um terceiro compromisso com o Borussia. E então ainda resta a questão esportiva: será que o antigo supertalento ainda pode voltar a atingir seu auge? Os empréstimos mais recentes para Chelsea e Aston Villa foram, como se sabe, amplamente decepcionantes.

"Há poucos nomes que eletrizam mais as pessoas em Dortmund do que Jadon. É simplesmente assim", disse o chefe do BVB, Carsten Cramer, na noite de domingo, ao Sky90, ao ser perguntado sobre um possível retorno de Sancho. "Isso aconteceu durante toda a pausa de verão", acrescentou. Mas: "Não comentamos nenhum nome."

Isso provavelmente também vale para Nick Woltemade. O Bild informou no domingo que o atacante da DFB em crise voltou a ter um papel nas reflexões dos dirigentes do Dortmund após o choque com Konstantelias. Mas é possível duvidar que o Newcastle United deixe sair em tão curto prazo o grandalhão tecnicamente tão refinado.