Curtis Jones fica furioso após ação de Dominik Szoboszlai: companheiros de equipe precisam intervir

Após o amistoso vencido contra o Wrexham AFC (1 a 0), o clima dentro do Liverpool era de cortar com faca. Dominik Szoboszlai e Curtis Jones aparentemente se envolveram em uma discussão acalorada em campo. O motivo teria sido a dúvida sobre quem poderia assumir a braçadeira de capitão na ausência de Virgil van Dijk.

Andoni Iraola venceu no domingo com seu novo time diante do Sunderland AFC (4 a 2). Seu segundo amistoso, contra o Wrexham, recém-promovido à Championship, também terminou com vitória. Rio Ngumoha marcou o gol de abertura nos minutos finais e, com isso, também o gol da vitória. Ainda assim, nem tudo era festa no ambiente do Liverpool.

A imprensa inglesa sugere que a discussão começou por causa de quem ficaria com a braçadeira de capitão após a substituição de Szoboszlai. Segundo relatos, Jones acreditava que assumiria a braçadeira do meio-campista de 25 anos, mas ele a entregou a Tsimikas.

Um Jones furioso partiu para cima verbalmente de Szoboszlai, que, por sua vez, também não evitou a discussão. Nas imagens, é possível ver o meio-campista inglês passando pelo técnico espanhol e reclamando com o húngaro.

Os dois trocaram olhares de reprovação e discutiram com gestos e linguagem corporal intensos, com Jones visivelmente furioso. Jeremie Frimpong e Kostas Tsimikas acabaram tendo de intervir entre os dois meio-campistas.

Em outros vídeos, é possível ver Jones ainda resmungando pouco depois. O lateral grego parecia já estar farto da discussão e jogou a braçadeira de capitão do Liverpool no chão. O trio seguiu discutindo, até que Jones pegou a braçadeira e tentou uma reconciliação ao abraçar Szoboszlai.

Durante a coletiva de imprensa antes do amistoso contra o Leeds United, o meio-campista húngaro evitou uma pergunta sobre a discussão acalorada. Ele falou principalmente sobre as mudanças dentro da equipe. "Mas Virgil é o nosso capitão. Isso significa que fazemos o que ele e o treinador dizem. Queremos ter sucesso nesta temporada."







