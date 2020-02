Currículo de Ceni e torcida em clima de final empurram Fortaleza na Argentina

Pela Copa Sul-Americana, tricolor do Ceará vai à Argentina enfrentar o Independiente e tem como maiores trunfos seu treinador e sua torcida

O ensaia um estreia histórica em competições sul-americanas na noite desta quinta-feira, contra o Independiente, às 21h30 (de Brasília), em Avellaneda. Com presença maciça da torcida e diante do maior vencedor da história da Libertadores, o Leão conta no banco com a experiência de um dos nomes mais acostumados a disputar torneios continentais.

Rogério Ceni, que já foi alçado à condição de ídolo do clube cearense, levantou a taça tanto da Libertadores da América, em 2005, quanto da , em 2012, ambas como capitão do . Ao todo, foram 90 jogos por Libertadores e mais algumas dezenas por Sul-Americana, Mercosul e a antiga Conmebol, um lastro no qual se apoia o estreante Leão do Pici.



O clima, aliás, é de marco histórico para o clube, que conquistou a de 2018, o Estadual e a mais recente . A euforia pela presença diante de um dos adversários mais tradicionais do continente surpreende até quem passou faz tempo da emoção da estreia.



"O clima aqui já está como de final. Estava até comentando com o Rogério ontem. Nem no São Paulo não estava esse clima quando viemos jogar a final. A torcida veio e está nos dando todo o apoio. Queremos retribuir", disse o atacante Osvaldo sobre os milhares de torcedores que povoaram Buenos Aires desde o começo da semana.



Presentes em vários pontos turísticos, os aficionados aproveitaram a ocasião para ajudar o clube do coração a ser mais conhecido longe do . Vale lembrar que o esforço para chegar à é bem maior do que, por exemplo, o de moradores do Sul/Sudeste. O voo direto dura seis horas e sai apenas uma vez por dia.Agora com 102 anos de história, o Fortaleza também tem sido matéria de destaque nos jornais argentinos, que buscam informações sobre o estreante. Ceni, é claro, aparece como o grande destaque que saiu dos campos para brilhar também como técnico.Felipe Alves, colocado como "discípulo de Ceni", é lembrado pela facilidade com a qual joga com os pés, inclusive fora da área. O respeito na análise do Diario Olé ainda ressalta que o Leão deve ter casa cheia no duelo da volta, previsto para daqui duas semanas.