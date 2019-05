Curiosidades do Brasileirão: 10 fatos para você ficar de olho na 6ª rodada

Rodada tem alerta de Lei do Ex para o Palmeiras, início mais fraco do Grêmio em 21 anos, Santos faltoso e Flamengo sofrendo contra o Furacão

Toda semana, a Opta traz dados e estatísticas para ficarmos de olho na rodada do Brasilerião. Vamos ver o que cada partida traz de mais interessante nesta sexta rodada?

x (sábado - 16h) - Sem 'Lei do ex' à vista

O Bota vai estar sem o atacante Erik, emprestado pelo próprio Palmeiras, que é quem mais participou de jogadas que resultaram em finalizações neste Brasileirão: 13 . Ele também é líder em finalizações tentadas (9) e chances criadas (4).

Depois de ser destaque no , Erik foi contratado pelos paulistas mas nunca chegou a brilhar no . Sem ele, o Bota tentará superar a forte defesa do Palmeiras, que não sofre gols há três jogos do Campeonato Brasileiro.

x (Sábado - 19h) - Começo devagar no Sul

O Grêmio ainda não venceu neste Brasileirão. Foram dois empates e três derrotas, marcando a primeira vez que o time gaúcho não vence nas primeiras rodadas desde 1998 .

Naquele ano o Grêmio chegou a ficar na lanterna do campeonato até a 12ª rodada, mas logo se recuperou e acabou na oitava posição, ganhando uma vaga no mata-mata, onde caiu para o futuro campeão nas quartas de final.

x (Domingo - 16h) - Ataque e violência?

O Santos de Jorge Sampaoli é o terceiro time que mais chuta a gol e o terceiro que mais dribla , mas é também o time que mais cometeu faltas no Brasileirão: 93 .

Isso dá uma média de 18,6 faltas por partida. A agressividade, porém, dá resultados: o Santos é o segundo time que mais intercepta passes no Brasileirão até aqui: 13,8 por jogo.

x -PR (Domingo - 16h) - Freguesia recente

O Flamengo perdeu apenas um dos seus últimos nove jogos em casa no Brasileirão, um deles foi justamente contra o em 2018.

O Athletico-PR por sua vez venceu só dois dos seus últimos 21 jogos fora de casa no Brasileirão. Uma dessas vitórias foi justamente no Maracanã contra o Flamengo.

Se o Flamengo quiser quebrar essa freguesia recente uma dica é concentrar esforços nos extremos da partida: o Athletico é o time que mais sofreu gols nos primeiros 15 minutos de jogo (2) e o que mais sofreu gols nos últimos 15 minutos (4).

Corinthians x (Domingo - 16h) - Começos ruins e seca

O São Paulo é a única equipe do Brasileirão que sofreu 100% dos seus gols no primeiro tempo.

A última vez que o São Paulo ganhou como visitante do Corinthians em um Brasileirão foi em 2012 , ainda antes da inauguração da Arena Corinthians.

x (Domingo - 19h) - Duelo empatado

Cruzeiro e Chapecoense estão empatados na história do Brasileirão: quatro vitórias para cada lado e dois empates.

x (Domingo - 19h) - Defesa fraca contra ataque discreto

O é o time que mais chutes a gol sofre contra sua meta no Brasileirão: 17,2 por partida.

O Fortaleza, porém, é apenas o 12º em chutes com apenas 12,8 por jogo. Com 5 gols, o Fortaleza só fez mais gols que Avaí, e... Vasco.

x (Domingo - 19h) - Estilo Fernando Diniz a todo vapor

Duvida do " Efeito Fernando Diniz" ? Então toma esses números: o Fluminense é o segundo do Brasileirão em total passes (2.610), o primeiro em aproveitamento de passes (88%), o segundo em chutes (89) e o segundo em posse de bola (56%).

Nos seus cinco jogos até aqui, o Fluminense só não teve mais posse de bola na histórica vitória de 5 a 4 sobre o Grêmio (48,2%).

Avaí x Ceará (Segunda - 20h) - Bola para decide

O Avaí marcou dois dos seus três gols em jogadas de bola parada , mas também sofreu três dos seus cinco gols em faltas ou escanteios .

Os clubes não se enfrentam em um Brasileirão desde 2011. Naquele ano cada equipe venceu um duelo, sempre com o visitante se saindo melhor.

CSA x Goiás (Segunda - 20h) - O pior ataque

O CSA chuta apenas seis bolas a gol por partida e só marcou um gol até aqui no Brasileirão . No ano passado o pior ataque foi o do Paraná Clube, que marcou 18 gols em 38 partidas.

Goiás e CSA não se enfrentam em um Campeonato Brasileiro desde março de 1974. Na ocasião o Goiás venceu por 4 a 0.