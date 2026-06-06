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Quilindschy HartmanDe Oranjezomer
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Curiosidade: Quilindschy Hartman investigou recentemente se poderia jogar pela seleção de outro país

Holanda
Curaçao
Burnley
Q. Hartman

Quilindschy Hartman, que já disputou cinco partidas pela seleção holandesa, avaliou recentemente a possibilidade de jogar por Curaçao. Foi o que revelou o lateral-esquerdo de 24 anos do Burnley ao site De Oranjezomer.

Curiosamente, Hartman revelou que considerou um desvio para chegar à Copa do Mundo, mudando para Curaçao. “Na verdade, eu tinha duas chances, mas joguei duas partidas a mais pela Holanda.”

“Na verdade, estava bem perto, mas acabou não dando certo”, começa Hartman espontaneamente.

O franco Hartman nunca conheceu seu pai biológico. Ele tem raízes em Curaçao por parte de pai e cresceu em Zwijndrecht com sua mãe holandesa e seu padrasto.

O técnico da seleção, Ronald Koeman, não convocou Hartman para a Copa do Mundo. “Eu consigo entender que não vou participar, estou em paz com isso.”

“Mas quando você vê tudo isso... É claro que você quer ir. Já perdi um torneio final antes por causa de uma lesão, então isso é uma pena. Mas consigo aceitar isso, porque consigo entender”, afirma o ex-jogador do Feyenoord.

Koeman fez Hartman estrear na seleção holandesa em 2023. Na partida das eliminatórias para a Eurocopa contra a França, ele marcou logo de cara.

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