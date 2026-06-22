Curazao x Costa do Marfim – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - E Philadelphia Stadium

A partida entre Curaçao e Costa do Marfim terá início no dia 25 de junho de 2026, às 16h (EST) e às 20h (GMT).

Contexto da partida e outras informações

O sonho de Curaçao continua vivo. Os jogadores de Dick Advocaat ainda podem chegar à fase eliminatória após empatarem em 0 a 0 com o Equador, em Kansas City, no sábado. O experiente goleiro Eloy Room fez impressionantes 15 defesas, levando a equipe a um empate contra um adversário classificado mais de 50 posições acima na tabela. Isso é ainda mais impressionante considerando a goleada de 7 a 1 sofrida na estreia contra a Alemanha.

A seleção da Costa do Marfim estreou com uma vitória por 1 a 0 sobre o Equador, graças a um gol de Yan Diomande no final da partida. Na segunda rodada, sofreu um gol nos acréscimos e perdeu por 2 a 1 para a Alemanha.

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Principais jogadores e técnico de Curaçao

O lendário técnico holandês Dick Advocaat terá a missão de comandar a nação insular em sua estreia na Copa do Mundo. Gervane Kastaneer foi uma figura-chave nas eliminatórias, marcando cinco gols, enquanto o ex-jogador do Aston Villa, Leandro Bacuna, deu três assistências. A equipe talvez precise adotar uma abordagem pragmática nas Américas, e o goleiro Room provavelmente terá muito trabalho novamente.

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Principais jogadores e técnico da Costa do Marfim

O ponta do Manchester United, Amad Diallo, demorou um pouco para se tornar titular no Old Trafford, mas agora está se destacando sob o comando de Michael Carrick. O ex-atacante do Brighton, Simon Adingra, também é fundamental para o esquema ofensivo da equipe. O jogador do Mônaco está emprestado pelo Sunderland na França.

No meio-campo, o meio-campista do Al Ahli, Franck Kessie, é o eixo central da equipe. O astro do Sporting de Lisboa, Ousmane Diomande, é considerado um dos jovens zagueiros mais promissores do futebol mundial. Seu homônimo, Yan Diomande, que ainda tem apenas 19 anos, é um dos ponta-esquerdos mais cobiçados da Europa. Espera-se que ele deixe o RB Leipzig neste verão por uma quantia milionária.

Emerse Faé assumiu o cargo em tempo integral após a caótica conquista da Copa Africana de Nações de 2023 e transformou a seleção da Costa do Marfim em uma equipe mais confiável defensivamente. Faé adotou um esquema mais disciplinado e defensivo, tendo o zagueiro central Evan Ndicka como um dos principais pilares.

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Provável escalação da Costa do Marfim

Fofana; Singo, Kossounou, Agbadou, Konan; Kessie, Sangare, Oulai; Amad, Bonny, Diomande.

Provável escalação de Curaçao

Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, Bacuna, Bacuna; Locadia.

Elenco de 26 jogadores de Curaçao

Goleiros: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Defensores: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Meio-campistas: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdır), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Atacantes: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).

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Seleção da Costa do Marfim com 26 jogadores

Goleiros: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Defensores: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (Istanbul Başakşehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Meio-campistas: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Atacantes: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter de Milão), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice).

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Notícias da equipe e escalações

O técnico da Costa do Marfim, Emerse Faé, não tem jogadores lesionados ou suspensos registrados antes desta partida. Nenhuma escalação provável foi confirmada até o momento, embora se espere que Faé escale um time forte, já que a classificação está ao alcance. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, à medida que o quadro do elenco ficar mais claro.

O técnico de Curaçao, Dick Advocaat, também não tem informações sobre lesões ou suspensões nos dados disponíveis. Nenhuma escalação confirmada foi divulgada antes do confronto na Filadélfia. Mais notícias sobre as equipes serão divulgadas na reta final para a partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

A Costa do Marfim chega à Filadélfia com quatro vitórias nas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Equador, em 14 de junho, garantida pelo gol de Amad Diallo aos 90 minutos. Antes disso, a equipe venceu a França por 2 a 1 em um amistoso em 4 de junho, derrotou a Escócia por 1 a 0 e goleou a Coreia do Sul por 4 a 0 em março. A única derrota nessa sequência foi contra o Egito na Copa Africana das Nações, por 3 a 2, em janeiro. Nesses cinco jogos, os Elefantes marcaram nove gols e sofreram seis.

O histórico recente de Curaçao mostra uma realidade bem diferente. A equipe de Advocaat perdeu quatro das últimas cinco partidas, tendo como única vitória um triunfo por 4 a 0 em um amistoso contra Aruba, em 7 de junho. A equipe estreou na Copa do Mundo com uma derrota por 7 a 1 para a Alemanha, em 14 de junho, e, antes do torneio, foi derrotada por 4 a 1 pela Escócia, por 5 a 1 pela Austrália e por 2 a 0 pela China. Nessas cinco partidas, Curaçao marcou cinco gols e sofreu 18.

Histórico de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Curaçao e Costa do Marfim. Esta partida do Grupo E, em Filadélfia, marca o primeiro encontro histórico entre as duas nações na Copa do Mundo.

Classificação

No Grupo E, a Costa do Marfim ocupa atualmente a segunda posição na classificação, enquanto Curaçao está em quarto lugar antes desta última partida da fase de grupos.