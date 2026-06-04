Curaçao, o menor país participante da Copa do Mundo, imortaliza “The Blue Wave” em um muro em Willemstad

Pouco antes da histórica estreia na Copa do Mundo contra a Alemanha, surge no coração de Willemstad um mural de grandes dimensões como homenagem duradoura à seleção nacional. No sábado, 14 de junho, Curaçao enfrenta a Alemanha em sua primeira partida de todos os tempos em uma Copa do Mundo. Com cerca de 156.000 habitantes, a ilha é o menor país que já se classificou para um campeonato mundial de futebol. Uma conquista que enche de orgulho sem precedentes os habitantes da ilha e a comunidade curacaense na Holanda. Para registrar esse momento para sempre, o apelido da seleção ganha agora, literalmente, um rosto: na Pietermaai, em Willemstad, surge o “Curaçao Blue Wave Mural”.

O mural é uma homenagem à The Blue Wave, como é conhecida a seleção nacional, e à geração que levou a ilha ao cenário mundial. A obra de arte será instalada em um local de destaque na Pietermaai 1-7, por onde passam diariamente mais de 10.000 pessoas: moradores e visitantes. Com isso, ela deve se tornar um símbolo duradouro de orgulho, cultura e identidade no coração da cidade.

A obra está sendo criada pelo artista curacaense Garrick Marchena, conhecido por seus murais em grande escala e projetos de arte visual na ilha. O mural mostra como o esporte, a cultura e a identidade se unem em Curaçao e vai além do futebol. A ideia central é que mesmo uma pequena ilha pode sonhar grande e mostrar isso ao mundo.

Garrick Marchena comenta: “Para mim, este mural não trata apenas da nossa participação na Copa do Mundo, mas do que esta ilha pode alcançar quando se une por uma causa. Todos que passarem por aqui devem sentir: isso nós conquistamos juntos.”

O momento foi escolhido a propósito. A Copa do Mundo vai de 11 de junho a 19 de julho, e Curaçao ainda enfrenta o Equador (21 de junho) e a Costa do Marfim (25 de junho) depois da partida contra a Alemanha. Enquanto o mundo acompanha “The Blue Wave” nas próximas semanas, a ilha ganha seu próprio espaço permanente onde esse capítulo será contado. Não só para a geração atual de torcedores, mas também para as gerações futuras.

Além da realização artística, o projeto visa a visibilidade internacional de Curaçao, o estímulo à criatividade local e o fortalecimento do vínculo dentro da comunidade curaçaense em todo o mundo: da ilha até a grande diáspora na Holanda. Os idealizadores convidam embaixadores, torcedores e empresas a se unirem ao projeto.

O Mural Curaçao Blue Wave será realizado em fases na Pietermaai 1-7, em Willemstad. Os primeiros esboços e visualizações serão compartilhados na véspera da Copa do Mundo. Com o aumento do apoio, o projeto poderá se transformar em um mural completo da Copa do Mundo, cobrindo toda a parede. A obra de arte é viabilizada em parte por meio de financiamento coletivo na plataforma Club-meister, onde mais informações podem ser encontradas.