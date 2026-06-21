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Eloy RoomImago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Curaçao conquista ponto histórico na Copa do Mundo graças à atuação heroica de Eloy Room

Equador x Curaçao
Equador
Curaçao
Copa do Mundo

Na madrugada de sábado para domingo, Curaçao conquistou um resultado sensacional na Copa do Mundo de 2026. A seleção comandada pelo técnico Dick Advocaat empatou sem gols com o favorito Equador, em Kansas City: 0 a 0. O goleiro Eloy Room tornou-se o herói absoluto de Curaçao com uma série de defesas fenomenais, garantindo ao país seu primeiro ponto na história de uma Copa do Mundo.

Após a dolorosa derrota por 7 a 1 para a Alemanha, Curaçao parecia ter poucas chances contra o Equador, que também buscava seus primeiros pontos no torneio. O técnico Dick Advocaat reforçou a defesa com um quinto zagueiro e tirou Riechedly Bazoer da equipe.

No Arrowhead Stadium, a seleção sul-americana teve logo uma chance gigantesca com o capitão Enner Valencia, mas Room estava em plena forma desde o primeiro minuto. O Equador dominou a posse de bola e empurrou Curaçao regularmente para o seu próprio campo. Pedro Vite chutou para fora, Gonzalo Plata encontrou seu adversário à altura em Room e Valencia também não conseguiu passar pelo experiente goleiro. Após mais de vinte minutos, o placar já marcava várias tentativas de gol do Equador, enquanto Curaçao se via obrigado principalmente a defender.

A equipe de Advocaat, no entanto, resistiu com bravura. Enquanto a Alemanha, uma semana antes, havia atacado impiedosamente após uma forte fase inicial de Curaçao, desta vez os danos foram limitados. No intervalo, surpreendentemente, o placar ainda estava em 0 a 0, apesar dos 74% de posse de bola do Equador e de uma clara superioridade em chances de gol.

Mesmo após o intervalo, o Equador continuou pressionando. O meio-campista do Chelsea, Moisés Caicedo, tentou de longe, enquanto Valencia e vários companheiros criaram perigo de perto. Repetidamente, Room estava no lugar certo.

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No entanto, Curaçao não se limitou apenas a se defender. Por volta da hora de jogo, a estreante na Copa do Mundo teve até mesmo as maiores chances da partida. Leandro Bacuna esteve perto de marcar um gol e Livano Comenencia também viu uma tentativa ser defendida por pouco. Pouco depois, o goleiro equatoriano precisou intervir novamente em um chute forte de Juninho Bacuna.

Nos últimos quinze minutos, o Equador aumentou ainda mais a pressão. Valencia teve mais uma grande chance de cabeçada e o substituto Nilson Angulo também esteve perto de marcar. Room, porém, permaneceu imperturbável e fez defesa atrás de defesa, para frustração dos equatorianos. No final, o Equador registrou nada menos que 27 chutes, dos quais 15 foram no alvo. Room chegou a fazer nada menos que quinze defesas.

Com o empate, tanto Curaçao quanto o Equador somam um ponto no Grupo E, o que significa que ambos os países ainda têm chances de avançar para a próxima fase caso vençam na terceira rodada.

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