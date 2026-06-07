Curaçao arrasa Aruba no segundo tempo e parece pronta para o confronto decisivo contra a Alemanha na Copa do Mundo

Curaçao ganhou confiança na reta final para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. A seleção do técnico Dick Advocaat não deu trégua ao vizinho Aruba na madrugada de sábado para domingo e venceu por 4 a 0.
Advocaat escalou principalmente os reservas de Curaçao no primeiro tempo. Aruba, com jogadores principalmente da Segunda e Terceira Divisões holandesas, resistiu com relativa facilidade e chegou ao intervalo com o placar em 0 a 0.
Pelo time de Curaçao, os grandes nomes entraram em campo após o intervalo, o que resultou em um futebol melhor e nada menos que quatro gols. Joshua Brenet, que já jogou pelo PSV, Vitesse e FC Twente, abriu o placar aos 53 minutos. Jeremy Antonisse dobrou a vantagem quinze minutos depois. Leandro Bacuna teve azar ao acertar a trave.
A equipe da casa continuou buscando o ataque e ampliou o placar para 3 a 0 com o lateral-direito Livano Comenencia. Juninho Bacuna fechou o placar de forma espetacular, mandando a bola no ângulo nos acréscimos.
Para Curaçao, a campanha de amistosos rumo à Copa do Mundo chegou ao fim. Advocaat e seus companheiros estreiam na fase de grupos no domingo, 14 de junho, contra a favorita ao título, a Alemanha, que venceu os Estados Unidos por 2 a 1 em um amistoso internacional.
Após o confronto com os alemães, está marcada para 21 de junho a partida da fase de grupos contra o Equador. A fase de grupos da Copa do Mundo será encerrada em 25 de junho, com a Costa do Marfim como adversária nesse dia.