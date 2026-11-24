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O caso envolvendo Jamal Musiala e o Bayern de Munique teve uma reviravolta importante, que pode acelerar o fim da tensão entre as partes nos próximos dias.

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O tema provocou grande polêmica na Alemanha nos últimos dias. Uma série de declarações de dirigentes do Bayern de Munique à imprensa desencadeou uma tempestade de críticas em torno do caso de Jamal Musiala, centrada no valor de seu contrato, considerado injustificado diante das ausências frequentes do jogador por causa de seu estado de saúde.

Depois de dias de tensão e discussões acaloradas, as duas partes se reuniram para debater os próximos passos.

De acordo com a Sky Alemanha, Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, classificou a reunião como "construtiva".

O dirigente se encontrou com os assessores de Jamal Musiala, Christian Schmid e Tobias Altschäffl, sem a presença de Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge.

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Segundo a reportagem, o encontro transcorreu com tranquilidade e a questão salarial não foi abordada. Todas as partes têm como objetivo ver Jamal Musiala voltar ao seu melhor nível. O contrato do jogador com o clube bávaro vai até 2030, com salário anual de 25 milhões de euros.

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Recaída de Musiala

Jamal Musiala convive há vários meses com uma condição neurológica que lhe causa grande sofrimento. A situação afeta tanto o jogador quanto o Bayern de Munique, que recentemente recebeu duras críticas por sugerir a redução do salário de Musiala devido ao seu rendimento modesto. O caso tem gerado ampla polêmica na Alemanha.

Musiala sofreu uma recaída na última segunda-feira, como revelou o jornal Bild, e parece improvável que sua doença seja curada a curto prazo.

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Crítica direta ao Bayern de Munique

A Federação Internacional dos Jogadores de Futebol Profissional, a FIFPRO, criticou no último sábado as repetidas declarações públicas de dirigentes do Bayern de Munique sobre o contrato de Jamal Musiala.

Em comunicado divulgado pela Federação Internacional dos Jogadores de Futebol Profissional (FIFPRO), a entidade afirmou: "O presidente de honra, o CEO e o ex-CEO do Bayern de Munique questionaram, um após o outro, o contrato de Musiala. Segundo a federação, trata-se de uma estratégia coordenada para pressionar Musiala e seus agentes antes de qualquer negociação. Um clube do tamanho do Bayern de Munique deveria demonstrar mais sensatez. O Bayern de Munique tem o dever de proteger Musiala".

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A entidade considerou que as declarações representam uma estratégia coordenada para pressionar o jogador e seus representantes antes de uma eventual negociação, e cobrou do clube o respeito aos compromissos contratuais, sem transformar o estado de saúde e o futuro do atleta em tema de debate público.

A federação acrescentou que o Bayern tem a responsabilidade de zelar pelo seu jogador e alertou que a incerteza sobre o futuro pode afetar negativamente a saúde mental dos atletas profissionais, sobretudo durante os períodos de recuperação de lesões.

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Para a entidade, transformar o futuro e o estado de saúde de Musiala em assunto de discussão pública aumenta a pressão sobre ele.

A FIFPRO ressaltou que quaisquer ressalvas relacionadas ao contrato devem ser discutidas em particular com o jogador e seus representantes, longe das declarações à imprensa.

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A federação reforçou que os contratos devem ser respeitados, explicando que o fato de um jogador se lesionar ou cair de rendimento não dá ao clube o direito de reabrir condições já acordadas, assim como uma sequência de atuações excepcionais não dá automaticamente ao jogador o direito de exigir um aumento salarial.