Enquanto a tempestade do dérbi de Madri não se acalma, o estádio "Ciudad del Fútbol", em Las Rozas, se prepara para receber o evento mais aguardado desta temporada. Após apenas 48 horas da guerra de declarações e imagens entre Mourinho e o Atlético de Madrid, o português se verá cara a cara com seu rival Diego Simeone, e entre eles estará Hansi Flick, em um encontro tenso que pode incendiar La Liga novamente.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", a sede da Federação Espanhola de Futebol, em Las Rozas, deve sediar na próxima terça-feira a reunião anual do Comitê Técnico de Treinadores, realizada aproveitando o período de pausa para as datas Fifa.

O convite foi estendido a todos os treinadores das duas primeiras divisões do Campeonato Espanhol, num total de 42 treinadores, mas todos os olhares estarão sem dúvida voltados para o trio de elite: Hansi Flick, treinador do Barcelona, José Mourinho, treinador do Real Madrid, e Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid.

A reunião será presidida por Fran Soto, presidente do Comitê Técnico de Treinadores, com a presença do presidente da Comissão de Arbitragem. Além disso, eles serão recebidos pessoalmente por Rafael Louzán, presidente da Federação Espanhola de Futebol.

Confronto após o embate

Não há dúvida de que o encontro mais aguardado será entre Mourinho e Simeone, pois a reunião acontece apenas 48 horas após os acontecimentos do acalorado dérbi do último domingo e da reação irritada do Atlético de Madrid, na segunda-feira, às imagens exibidas pelo treinador português em sua coletiva de imprensa.

Será que a reunião de Las Rozas será uma oportunidade para o apaziguamento ou para uma nova rodada de guerra verbal entre dois dos treinadores mais polêmicos do mundo?

Além da tensão entre os gigantes de La Liga, a reunião traz uma pauta quente. Com a presença do presidente da Comissão de Arbitragem, o encontro será uma oportunidade para os treinadores exporem suas preocupações e insatisfações com as decisões de arbitragem, ressaltando que todos os clubes receberam a visita de um dos árbitros antes do início da temporada para explicar as novas regras.

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Os treinadores também abrirão um tema espinhoso que há muito os incomoda: as dificuldades que enfrentam para receber seus salários e valores devidos quando são demitidos de seus cargos ao longo da temporada, assunto que Louzán prometeu discutir com seriedade.