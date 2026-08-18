O Real Madrid apresentou o português José Mourinho como novo treinador da equipe nesta terça-feira, em uma cerimônia atípica realizada a portas fechadas, que só pôde ser vista por meio de algumas poucas imagens divulgadas pelo canal oficial do Real Madrid.

O treinador do Real Madrid comentou: "Estou voltando para casa", durante sua aparição ao lado do presidente do clube, Florentino Pérez, ao assinar seu contrato até junho de 2029.

A apresentação de Mourinho é a primeira do Real Madrid neste verão, período em que seis jogadores se juntaram ao clube, além do treinador.

Todos eles seguirão o mesmo formato em suas apresentações oficiais: a portas fechadas, sem a presença de torcedores ou da imprensa, em eventos cuja participação se limita aos diretores do clube e ao círculo próximo dos jogadores.

Após a cerimônia de apresentação, Mourinho falou brevemente à mídia oficial do clube: "Quando cheguei ao Real Madrid pela primeira vez, foi o ápice do sucesso profissional, e, além disso, teve o lado emocional e pessoal. Por isso, acredito que este momento é ainda mais especial do que o primeiro".

E acrescentou, segundo o jornal espanhol "Marca": "Sinto que esta é uma missão, e ela vai além das palavras. Estou aqui para ajudar todos a melhorar e para criar uma cultura de trabalho, responsabilidade e ambição".

E continuou: "Também tenho o desejo de incutir o espírito de responsabilidade e honra no trabalho com o Real Madrid".

E concluiu suas declarações: "O mais importante é trabalhar pelo Real Madrid, e quero que seja assim para todos em Valdebebas. O que posso dizer à torcida é que sou um de vocês, sempre fui, desde a minha saída".