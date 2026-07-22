Culpado pelo gol sofrido? Torcedores fazem duras acusações ao astro argentino após a derrota na Copa do Mundo contra a Espanha

Em várias postagens nas redes sociais, os usuários apontaram o atacante Giuliano Simeone como o principal responsável pela derrota por 0 a 1 na prorrogação contra a Espanha.

O filho do técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, havia perdido de vista o artilheiro Ferran Torres logo antes do gol dos ibéricos. Em vez de marcar de perto a estrela do Barcelona, como lhe cabia, Simeone se abaixou por um breve instante para ajeitar as meias.

Com isso, ele deixou Torres, que pouco depois marcou, escapar. O espanhol se deslocou para o espaço livre e, completamente desmarcado, conseguiu aproveitar o passe de cabeça acrobático do companheiro Nico Williams para marcar o tão comemorado gol de abertura da Fúria Roja.

Para muitos torcedores argentinos, a cena causou incompreensão, e em alguns casos houve reações veementes. Nas redes sociais, vídeos da referida cena se espalharam, atacando Simeone por seu descuido e falta de concentração.

Giuliano Simeone pede desculpas aos torcedores argentinos

No entanto, o jogador de 23 anos não foi, evidentemente, o único responsável pelo gol sofrido. Já algumas jogadas antes, os argentinos entraram com pouca ousadia nas disputas e, entre outras coisas, não impediram Pedro Porro com energia suficiente de cruzar para Williams. Diante do atacante do Athletic Bilbao, o lateral Nahuel Molina, por sua vez, não se mostrou suficientemente firme no duelo direto.

Amargura para Simeone: poucos instantes antes do apito final, ele quase empatou o jogo na primeira jogada perigosa da Argentina em toda a partida. Após um escanteio, a Espanha não conseguiu, a princípio, afastar a bola da área de perigo. A bola caiu nos pés de Simeone, mas seu chute passou por cima do gol do goleiro espanhol Unai Simon por pouco.

Mais tarde, em sua conta no Instagram, o jogador de 23 anos pediu desculpas aos torcedores: “Não há palavras para descrever a dor que sinto nestes momentos. Peço desculpas simplesmente por não ter conseguido trazer o troféu para vocês. Agradeço aos torcedores argentinos por todo o apoio durante toda a Copa do Mundo, tanto nas arquibancadas quanto à distância”, escreveu ele.

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Estrelas da Argentina causam polêmica após o apito final

A final da Copa do Mundo de 2026 foi ofuscada pelo comportamento, em alguns momentos, vergonhoso de alguns jogadores argentinos. Assim, após o apito final, ocorreram confrontos físicos entre Nahuel Molina e Rodri, bem como entre Leandro Paredes e Eric Garcia, respectivamente, e Gavi.

Outras imagens de vídeo mostraram como o assistente técnico Roberto Ayala perdeu completamente o controle e, do nada, desferiu um soco no rosto e no pescoço de Dani Olmo. Olmo, totalmente surpreso, não reagiu e foi, em seguida, afastado por Eric.