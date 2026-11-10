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Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
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"Cuidado, Pochettino": a estranha "maldição" de De Ligt aproxima Carrick da saída e destrói o futuro de seu sucessor

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Liverpool x Manchester United
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A torcida exige sua venda imediata

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A torcida do Manchester United enviou uma mensagem de alerta ao argentino Mauricio Pochettino, técnico da seleção dos Estados Unidos, em meio às notícias de que ele está perto de assumir o comando do clube.

O futuro de Michael Carrick no Manchester United ficou ameaçado, diante da queda de resultados da equipe nesta temporada, e há notícias de que a diretoria decidiu demiti-lo, enquanto estuda várias outras opções, tendo Pochettino à frente.

Mas o novo técnico do Manchester United (caso Carrick seja demitido) enfrentará uma maldição muito peculiar, protagonizada pelo holandês Matthijs de Ligt.

O jornal "The Sun" afirmou que é provável que o impressionante histórico de Matthijs de Ligt com treinadores continue.

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22 de nov. de 2026

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O jornal explicou que o holandês teve um técnico diferente no início de cada temporada de sua carreira, e os torcedores do United alertam o principal candidato, Mauricio Pochettino, sobre isso.

Caso essa "maldição" persista, isso significa que Carrick será dispensado, e que seu sucessor também não continuará na próxima temporada.

Parece que o tempo de Michael Carrick chegou ao fim, e chegou a hora de De Ligt passar ao décimo segundo técnico de sua carreira.

Mas, para que o possível novo técnico, Pochettino, evite a chamada maldição do holandês, os torcedores pediram a venda do zagueiro.

Um deles escreveu: "Que droga esse cara, ele me irrita toda vez. Venda ele logo, Pochettino".

Outro acrescentou: "Pochettino, eu já peço desculpas desde já", enquanto um terceiro disse: "Livrem-se dele hahaha".

Um quarto publicou dizendo: "Pochettino esbarra em De Ligt em Carrington e percebe que ele é o próximo".

De Ligt chegou ao Manchester United vindo do Bayern de Munique em 2024, e disputou apenas 42 partidas no campeonato desde então.

De tempos em tempos, ele se viu no centro das atenções e na sala de tratamento, sendo sua maior lesão uma lesão nas costas na temporada passada, que o afastou dos gramados por 276 dias.

Pochettino é agora considerado o candidato mais cotado para assumir o comando do Manchester United, e dizem que ele está animado com essa possibilidade.

Há várias razões que o tornam perfeitamente adequado para o banco de reservas do Manchester United, já que seu histórico de desenvolver jogadores como Cole Palmer, Son Heung-min e Harry Kane significa que ele pode estar em posição ideal para extrair o melhor dos jogadores do Manchester United que não apresentaram o desempenho esperado.

 

 

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