Cuiabá x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Jogo acontece neste domingo (4), pela 25ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo sair da zona de rebaixamento, o Cuiabá recebe o São Paulo na noite deste domingo (4), na Arena Pantanal, a partir das 19h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Em 17º lugar, com 25 pontos, o Dourado vai a campo querendo uma vitória para tentar deixar a zona da degola. O Cuiabá segue sem poder contar com Pirani, machucado, mas terá os retornos de Valdivia e Daniel Guedes, que cumpriram suspensão, além de Empereur, recuperado.

"Honestamente, acho que vai ser o jogo mais difícil desde que cheguei (...) Espero casa cheia. Eles (torcedores) vão ser determinantes mais uma vez para alcançar nossos objetivos", disse o técnico António Oliveira.

Já o São Paulo vem de dua derrotas consecutivas e, se antes lutava por uma vaga à Libertadores, agora está em 13º lugar, com 29 pontos, e vê no retrovisor as equipes que estão na zona de rebaixamento.

Nos últimos quatro jogos entre as equipes, o São Paulo venceu duas vezes, além de dois empates. No primeiro turno do Brasileirão 2022, o Tricolor ganhou por 2 a 1.

Prováveis escalações

A escalação do SÃO PAULO: Jandrei; Diego Costa, Ferraresi e Léo; Igor Vinicius, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo; Pablo Maia; Luciano e Calleri.

A escalação do CUIABÁ: Walter; Marllon, Joaquim e Alan Empereur (Paulão); João Lucas (Daniel Guedes), Camilo, Pepê e Igor Cariús; Alesson, Valdivia e Deyverson.

Desfalques da partida

São Paulo:

sem desfalques confirmados.

Cuiabá:

Pirani: lesionado.

