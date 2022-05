Cuiabá x Racing: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (3) para Cuiabá x Racing, clássico válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, a partir das 19h15 (de Brasília), na Arena Pantanal. É o segundo encontro das equipes em 2022, 10 dias depois da vitória dos argentinos por 2 a 0, válido pela segunda rodada.

Terceiro colocado do Grupo B, com três pontos conquistados, o Cuiabá busca reencontrar o caminho da vitória na competição após duas derrotas consecutivas para seguir vivo no torneio.

Do outro lado, o Racing, na vice-liderança, com seis pontos, soma duas vitórias e uma derrota.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Arena Pantanal, o Cuiabá chega pressionado por um resultado positivo para seguir vivo na briga pela classificação para a próxima fase da Sul-Americana. Apenas o líder de cada grupo avança.

Depois de ter poupado os seus principais jogadores na derrota para o River Plate- URU por 2 a 1 na última rodada, o técnico Pintado deve ter força máxima para o duelo.

"Com certeza esse tempo a mais de recuperação oferece oportunidade de entrar com uma equipe que já tem uma sequência maior. Dessa equipe base que vem jogando, aqueles que estiverem 100% vão para o jogo", afirmou o treinador.

Porém, Everton e André, machucados, são desfalques certos, assim como o volante Camilo, que segue lesionado.

Já o Racing, que perdeu o aproveitamento de 100% na Sul-Americana com a derrota para o Melgar por 3 a 1, entrará em campo com força máxima, sem desfalques.

Possível escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Marcão, Pepê e Rodriguinho; Felipe Marques, Valdivia (Marquinhos) e Elton.

Possível escalação do Racing: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa e Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Fabricio Domínguez, Edwin Cardona e Matías Rojas; Javier Correa.

DESFALQUES

CUIABÁ:

Everton, Camilo e André: lesionados

RACING:

sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Cuiabá e Racing será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta terça-feira (3), na Arena Pantanal.