Cuiabá x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Jogo é válido pela 15ª rodada da Série B; veja como acompanhar pela TV e na internet

Líder com folga do Campeonato Brasileiro , o Cuiabá recebe a nesta sexta-feira (9), às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 15ª rodada .A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Cuiabá x Ponte Preta DATA Sexta-feira, 9 de outubro de 2020 LOCAL Arena Pantanal (MT) HORÁRIO 18h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Claudio Gomes/Ponte Preta)

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder da Série B, o Cuiabá quer dar sequência ao seu bom momento na temporada. O time anunciou recentemente a contratação do volante Nenê Bonilha, que já està à disposição de Marcelo Chamusca.

A Ponte Preta será comandada pela primeira vez por Marcelo Oliveira nesta sexta-feira (9). Embalada após vencer o em clássico regional, a não terá Neto Moura, suspenso, enquanto Ernandes está lesionado.

Escalação do Cuiabá: João Carlos, Hayner, Sena, Anderson Conceição, Lucas Hernández, Luiz Gustavo, Ferugem, Elvis, yago, elton e Maxwell.

Escalação do Ponte Preta: Ivan, Apodi, Luizão, Alisson e Guilherme Lazaroni; Dawhan, Luis Oyama e João Paulo; Moisés, Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 1 Cuiabá Série B 6 de outubro de 2020 Cuiabá 1 x 0 Série B 3 de outubro de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Cuiabá Série B 13 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília) Cuiabá x Paraná Série B 22 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 2 x 0 Guarani Série B 6 de outubro de 2020 Ponte Preta 1 x 3 Juventude Série B 3 de outubro de 2020

