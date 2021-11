Cuiabá x Palmeiras: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Embalado com o título da Copa Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Cuiabá nesta terça-feira (30), às 22h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cuiabá x Palmeiras DATA Terça-feira, 30 de novembro de 2021 LOCAL Arena Pantanal - Cuiabá, MT HORÁRIO 22h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Douglas Marques (SP)

VAR: Jean Pierre Gonçalves (RS)

Auxiliar VAR: Lucio Beirsdorf (RS)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o duelo desta terça-feira (23), na Arena Pantanal. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer o Flamengo na final da Copa Libertadores, o Palmeiras volta a campo pelas últimas rodadas do Brasileirão.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Renan e Marcos Rocha, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, o Cuiabá, com 43 pontos, terá o apoio de sua torcida. Até o momento, mais de 15 mil ingressos foram vendidos.

"O jogo vai ser complicado por causa da qualidade do adversário. Não é à toa que é um time que está na final da Libertadores, então sabemos da dificuldade, mas também temos o nosso valor, estamos fazendo um campeonato muito bom, na minha visão. Então, temos a capacidade de vencer", afirmou João Lucas.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Luis, Luan, Kuscevic, Mayke; Patrick; Lopes, Scarpa, Danilo, Wesley; Rony.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; Uendel, Empereur, Paulao, Lucas; Cafu, Pepe, Camilo, Gava; Jenison, Elton.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CUIABÁ

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 1 x 0 Internacional Brasileirão 17 de novembro de 2021 Bahia 0 x 0 Cuiabá Brasileirão 21 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Cuiabá Brasileirão 3 de dezembro de 2021 19h Cuiabá x Fortaleza Brasileirão 6 de dezembro de 2021 20h

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 2 Atlético-MG Brasileirão 24 de novembro de 2021 Palmeiras x Flamengo Libertadores 27 de novembro de 2021

Próximas partidas