Cuiabá x Melgar: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

A bola vai rolar nesta quinta-feira (7) para Cuiabá e Melgar, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, a partir das 19h15 (do horário de Brasília). Depois do título estadual, o Dourado concentra suas forças no torneio sul-americano.

O Cuiabá bateu o União Rondonópolis e se tornou campeão mato-grossense. Agora, a equipe enfrentará o Melgar, do Peru, que é o sétimo colocado da competição local.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para sua segunda participação na Copa Sul-Americana, o Cuiabá terá todos seus jogadores disponíveis para o duelo, com exceção de Uendel e Camilo, que estão lesionados.

Com isso, o técnico Pintado deverá manter o mesmo time campeão estadual no final de semana, com Igor Cariús figurando na lateral esquerda.

A estreia na @SudamericanaBR se aproxima, e os treinos seguem com foco total no Melgar-PER!!! 🔰⚽#SomoselCentrodeSudamerica #OrgulhodeMatoGrosso pic.twitter.com/KSfW3nVnhW — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) April 5, 2022

Possível escalação do Cuiabá: Walter; Jean Lucas, Marllon, Empereur, Igor Cariús; Marcão, Rivas, Pepê e Rodriguinho; Elton e Alesson;

Possível escalação do Melgar: Cáceda; Ramos, Galeano, Luján, Reyna; Orzán, Sánchez, Arias; Quevedo, Vidales e Cuesta.

DESFALQUES

CUIABÁ:

Uendel e Camilo: lesionados

MELGAR:

Sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Cuiabá e Melgar será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta quinta-feira (7).