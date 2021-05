Cuiabá x Juventude: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes estreiam no Brasileirão 2021 neste sábado (29), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Cuiabá e Juventude e se enfrentam neste sábado (29), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cuiabá x Juventude DATA Sábado, 29 de maio de 2021 LOCAL Arena Pantanal, Cuiabá - MT HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Esdras Mariano e Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

Quarto árbitro: Alinor Silva da Paixão (MT)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Assistente VAR: Fabricio Porfirio de Moura (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Alviverde quer a vitória na estreia / Foto: Arthur Dallegrave/Juventude

O Premiere, na TV fechada, transmite o jogo deste sábado (29). Na Goal, o torcedor também acompanha o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Campeão estadual, o Cuiabá aproveitou a semana para reforçar ainda mais o seu elenco. O time vai para o Brasileirão com o principal objetivo de se manter na primeira divisão. Para o duelo deste sábado, o time tem três desfalques por lesão: Alexandre Melo, Osman e Uillian Correia.

Alberto Valentim fala da expectativa em estrear no Brasileirão!



Assista na íntegra na TV Cuiabá > https://t.co/GII4HeKQsy#OrgulhodeMatoGrosso #MatoGrossonaSerieA pic.twitter.com/T5Skmh835Z — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) May 28, 2021

Do outro lado, o Juventude tem objetivo semelhante ao do rival, mas não fez tantos investimentos no elenco. O Alviverde não terá o técnico Marquinhos Santos à beira do gramado, por ter testado positivo pra covid-19.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas (Lucas Ramon), Marllon, Anderson Conceição e Uendel; Auremir (Camilo), Rafael Gava e Pepê; Clayson, Guilherme Pato (Jonathan Cafú) e Elton.

Provável escalação do Juventude: Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e Alyson; João Paulo, Guilherme Castilho, Chico e Wescley; Capixaba e Matheus Peixoto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 1 x 1 Operário (VG) Mato-Grossense 23 de maio de 2021 Operário (VG) 1 x 2 Cuiabá Mato-Grossense 16 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Cuiabá Brasileirão 6 de junho de 2021 11h (de Brasília) Cuiabá x Atlético-GO Brasileirão 14 de junho de 2021 20h (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 4 x 1 Juventude Gaúcho 8 de maio de 2021 Juventude 1 x 0 Internacional Gaúcho 2 de maio de 2021

Próximas partidas