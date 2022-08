Cuiabá x Juventude: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (13), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Em confronto direto contra o rebaixamento, Cuiabá e Juventude se enfrentam neste sábado (13), na Arena Pantanal, a partir das 20h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view

Na 18ª posição, com 20 pontos, o Cuiabá vem de três derrotas consecutivas, enquanto o Juventude, na lanterna, soma 16.

Para o confronto, o Cuiabá terá os retornos de João Lucas, Igor Cariús, que cumpriram suspensão na derrota para o Fluminense por 1 a 0 na última rodada, mas Uendel, lesionado, segue fora.

Em cinco jogos disputados, o Cuiabá soma três vitórias, além de dois empates. No primeiro turno do Brasileirão 2022, o Cuiabá venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do CUIABÁ: Walter; Daniel Guedes, Marllon, Alan Empereur (Marcão, 40'/2ºT) e Osorio; Gabriel Pirani, Joaquim, Rafael Gava (Denilson, 40'/2ºT) e Pepê (Camilo, 31'/2ºT); Valdívia (Alesson, 31'/2ºT) e Rodriguinho.

Possível escalação do JUVENTUDE: Pegorari; Rodrigo Soares,Thalisson, Paulo Miranda, Moraes; Marlon, Chico; Bruno Nazário, Óscar Ruiz, Vitor Gabriel; Isidro Pitta.

Desfalques da partida

Cuiabá:

Uendel: lesionado.

Juventude:

Vitor Mendes, Paulo Henrique e Anderson Leite: lesionados.

Quando é?

JOGO Cuiabá x Juventude DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Arena Pantanal - Cuiabá, MT HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Luanderson Lima dos Santos (BA)

Quarto árbitro: Rafael Odilio Ramos dos Santos (MT)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Cuiabá

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 0 x 1 Fortaleza Brasileirão 31 de julho de 2022 Fluminense 1 x 0 Cuiabá Brasileirão 7 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Juventude Brasileirão 21 de agosto de 2022 18h (de Brasília) Cuiabá x Santos Brasileirão 28 de agosto de 2022 18h (de Brasília)

Juventude

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 0 Juventude Brasileirão 31 de julho de 2022 Juventude 0 x 1 América-MG Brasileirão 6 de agosto de 2022

Próximas partidas