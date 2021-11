Cuiabá x Internacional: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Lutando por uma vaga no G-6, o Internacional enfrenta o Cuiabá nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Athletico-PR DATA Sábado, 13 de novembro de 2021 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Sidmar dos Santos (PR)

Quarto árbitro: Rafael Odilio (MT)

VAR: Elmo Alves (GO)

Auxiliar VAR: Leone Carvalho (GO)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória sobre o Athletico-PR na última rodada, o Intercional entrará em campo de olho no G-6 para a Copa Libertadores.

No entanto, o técnico Diego Aguirre terá uma série de desfalques. Daniel, com uma fissura na costela, está fora, assim como Taison, em recuperação de luxação no ombro.

Cuesta, Moisés e Mauricio, suspensos pelo terceiro amarelo, também são desfalques, enquanto Rodrigo Lindoso é tratado como dúvida depois de sair mancando contra o Furacão.

Do outro lado, o Cuiabá, com 39 pontos, busca voltar a vencer depois de duas derrotas e um empate no Brasileirão. Atualmente, está a três pontos da primeira equipe que abre a zona de rebaixamento.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Kaique Rocha (Mercado), Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Johnny, Edenilson, Palacios e Patrick; Yuri Alberto.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Paulão, Marllon (Empereur) e Uendel; Yuri Lima, Camilo e Pepê; Clayson, Max e Jenison.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 2 x 1 Internacional Brasileirão 10 de novembro de 2021 Internacional 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 13 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Flamengo Brasileirão 20 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília) Fluminense x Internacional Brasileirão 24 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília)

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 0 Cuiabá Brasileirão 7 de novembro de 2021 Corinthians 3 x 2 Cuiabá Brasileirão 14 de novembro de 2021

Próximas partidas