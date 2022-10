Cuiabá x Goiás: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Dourado busca o triunfo para tentar escapar do Z-4, em duelo que será neste domingo (23); veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo escapar do Z-4, o Cuiabá recebe o Goiás neste domingo (23), às 18h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Vivendo um jejum de quatro jogos sem ganhar, o Cuiabá viu a sua situação se complicar e está na zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar, com 31 pontos. O Dourado tem problemas para o duelo deste domingo, devido à lesões e suspensos, o que obrigará o técnico António Oliveira a fazer mudanças forçadas.

"Os problemas vão surgindo, mas em nenhum momento vou me agarrar a eles. Vou me agarrar em arranjar soluções para podermos no domingo, independentemente de quem jogue, termos uma equipe competitiva, que consiga dar tudo para conquistar os três pontos, que são muito importantes", disse o treinador em entrevista coletiva.

Do outro lado, o Goiás não sabe o que é vencer há seis partidas e os resultados recentes fizeram o Esmeraldino cair para o 14º lugar, com 38 pontos. O time não poderá contar com Diego, suspenso, enquanto Sávio continua no departamento médico.

Nos últimos seis jogos entre as equipes, o Cuiabá venceu duas, o Goiás três, além de um empate.

Prováveis escalações

Escalação do provável CUIABÁ: João Carlos; Marllon, Joaquim e Paulão; Daniel Guedes, Rafael Gava, Denilson e André Luís (Sidcley); Gabriel Pirani, Rodriguinho e Deyverson.

Escalação do provável GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Caetano (Lucas Halter), Reynaldo e Hugo; Auremir, Matheus Sales (Caio Vinícius ou Fellipe Bastos) e Marquinhos Gabriel; Vinícius, Pedro Raul e Dadá Belmonte.

Desfalques

Cuiabá

Kevin Osório, Alexandre Melo e Uendel, lesionados, e Igor Cariús, suspenso, são os desfalques dos mandantes.

Goiás

Diego, suspenso, e Sávio, lesionado, são as baixas no Esmeraldino.

Quando é?

• Data: domingo, 23 de outubro de 2022

• Horário: 18h (de Brasília)

• Local: Arena Pantanal, Cuiabá - MT

• Arbitragem: Dyorgines de Andrade (árbitro), Fabiano Ramires e Vanderson Zanotti (assistentes), Leonardo Lorenzatto (quarto árbitro) e Rodrigo D Alonso (AVAR)