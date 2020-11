Cuiabá x Botafogo: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (3), pelas oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ter perdido o primeiro jogo por 1 a 0, o visita o Cuiabá nesta terça-feira (3), às 19h (de Brasília), precisando vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final da Copa do . A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cuiabá x Botafogo DATA Terça-feira, 3 de novembro de 2020 LOCAL Arena Pantanal - Cuiabá HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e Premiere. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter perdido o primeiro jogo por 1 a 0 em casa, o Botafogo precisa vencer o Cuiabá por dois gols de diferença para avançar às quartas de final da . Caso vença por um gol, a partida será decidida nos pênaltis.

Mais times

Ainda sem treinador, o de Flavio Tenius entra em campo com cinco desfalques: Gatito Fernandez, Kalou, Marcinho e Lucas Barros, lesionados, além de José Welison, que já defendeu o na competição.

Mais artigos abaixo

Vamos virar, FOGO!🎵🔥 O Glorioso entra em campo pela Copa do Brasil nesta terça-feira, pro jogo de volta das oitavas de final! #VamosVirarFOGO pic.twitter.com/FhKqsO8XyJ — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) November 2, 2020

Já o Cuiabá entra em campo com a vantagem do empate, mas segue sem contar com Lenon e Rafael Gava, lesionados, além de Sena, Luiz Gustavo, Felipe Ferreira, Felipe Marques, Élton, Jenison e Marcinho, que atuaram por outras equipes na Copa do Brasil.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luis; Cícero, Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário; Rhuan, Pedro Raul.

Provável escalação do Cuiabá: João Carlos; Lucas Ramon, Ednei, Anderson Conceição, Lucas Hernández; Nenê Bonilha, Matheus Barbosa, Hayner, Elvis; Willians Santana, Maxwell.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 1 Cuiabá Copa do Brasil 28 de outubro de 2020 Botafogo 2 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 31 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Botafogo Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 19h15 (de Brasília) Botafogo x RB Campeonato Brasileiro 16 de novembro de 2020 20h (de Brasília)

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 1 Cuiabá Copa do Brasil 28 de outubro de 2020 Cuiabá 3 x 0 CRB 1 de novembro de 2020

Próximas partidas