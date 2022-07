Cuiabá x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece nesta quinta-feira (21), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Cuiabá e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (21), na Arena Pantanal, a partir das 19h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Com 31 pontos e brigando pela liderança do Brasileirão, o Galo busca mais uma vitória para manter a invencibilidade no torneio. No momento, vem de quatro vitórias e três empates no últimos sete jogos.

Para o confronto, o técnico Antonio Mohamed poderá contar Alan Kardec, Pavón, Pedrinho e Jemerson, regularizados.

Do outro lado, o Cuiabá, com 19 pontos, vem de derrota para o Palmeiras por 1 a 0.

Camilo, recuperado de uma gastroenterite, retorna, assim como Elton e Felipe Marques.

O meia-atacante Gabriel Pirani, inscrito no BID, pode fazer a sua estreia com a camisa do Dourado.

Nos únicos dois jogos disputados entre as equipes, o Galo registra 100% de aproveitamento, com duas vitórias.

Prováveis escalações

Possível escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Empereur, Marllon, Joaquim Henrique e Igor Cariús; Rafael Gava, Rodriguinho e Kelvin Osorio; Alesson e Valdivia.

Possível escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano (Guga), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan e Jair (Otávio); Zaracho, Nacho e Keno; Hulk.

Desfalques da partida

Cuiabá:

sem desfalques confirmados.

Atlético-MG:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Cuiabá x Atlético-MG DATA Quinta-feira, 21 de julho de 2022 LOCAL Arena Pantanal - Cuiabá, MT HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Leirson Peng Martins (RS)

Quarto árbitro: Alinor Silva da Paixao (MT)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Cuiabá

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 2 x 0 Botafogo Brasileirão 10 de julho de 2022 Palmeiras 1 x 0 Cuiabá Brasileirão 19 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x Cuiabá Brasileirão 25 de julho de 2022 20h (de Brasília) Cuiabá x Fortaleza Brasileirão 31 de julho de 2022 18h (de Brasília)

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Atlético-MG Copa do Brasil 13 de julho de 2022 Botafogo x Atlético-MG Brasileirão 17 de julho de 2022

Próximas partidas