Cuiabá x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Cuiabá e Atlético-GO se enfrentam nesta quarta-feira (11), na Arena Pantanal, a partir das 22h (de Brasília), pelo confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cuiabá x Atlético-GO DATA Quarta-feira, 11 de maio de 2022 LOCAL Arena Pantanal, Cuiabá - MT HORÁRIO 22h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Daniel Ziolli e Alex Ang Ribeiro (SP)

Quarto árbitro: Alinor da Paixão (MT)

ONDE VAI PASSAR?

O Sportv, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, na Arena Pantanal.

Bruno Corsini/Atlético-GO

MAIS INFORMAÇÕES

Com o empate por 1 a 1 no jogo de ida, fica com a vaga quem vencer o jogo da noite desta quarta.

O Cuiabá vem de goleada sofrida para o Santos no fim de semana, pelo Brasileirão.

Já o Goiás também perdeu o clássico contra o Goiás, na rodada do nacional.

Caso haja um novo empate na Arena Pantanal, a vaga será decidida nos pênaltis.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 1 Goiás Brasileirão 8 de maio de 2022 Atlético-GO 3 x 2 Defensa y Justicia Sul-Americana 4 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Atlético-GO Brasileirão 14 de maio de 2022 19h (de Brasília) Atlético-GO x Antofagasta Sul-Americana 19 de maio de 2022 21h30 (de Brasília)

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 4 x 1 Cuiabá Brasileirão 8 de maio de 2022 Cuiabá 1 x 2 Racing Sul-Americana 3 de maio de 2022

Próximas partidas