Cuiabá x Athletico-PR: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O Athletico-PR visita o Cuiabá neste domingo (15), às 18h15 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro , deixando de lado as quartas de final da Copa Sul-Americana, na qual, o time saiu derrotado no jogo. A partida não terá transmissão ao vivo de nenhum canal, já que o Athletico-PR não tem contrato com o pay-per-view. Na, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui