Cuiabá x América-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Dourado tenta escapar do Z-4 nesta quarta-feira (28); veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo escapar da zona de rebaixamento, o Cuiabá recebe o América-MG na noite desta quarta-feira (28), às 21h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há cinco jogos, o Cuiabá sabe que precisa somar pontos para não ver os rivais abrirem distância na briga contra o rebaixamento. O Dourado está na 18ª posição, com 27 pontos, e conta com os retornos de Valdivia, Pepê e André Luís, enquanto Camilo, Paulão e Felipe Marques são os desfalques.

Por outro lado, o América-MG não perde há nove partida e, devido aos últimos resultados, subiu para a oitava posição, com 39 pontos. O Coelho, que renovou o contrato de Vagner Mancini por mais dois anos, terá os retornos de Lucas Kal e Everaldo.

Escalações:

Escalação do provável CUIABÁ: João Carlos; Marllon, Joaquim e Alan Empereur; Daniel Guedes, Marcão, Pepê e Igor Cariús; Rodriguinho (Pirani), Valdivia e Deyverson.

Escalação do provável AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Éder, Iago Maidana (Ricardo Silva) e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Henrique Almeida e Everaldo.

Desfalques

Cuiabá

Camilo e Paulão, suspensos, e Felipe Marques, lesionado, desfalcam o Dourado.

América-MG

Wellington Paulista, Emmanuel Martínez e Carlos Alberto, lesionados, são as baixas do Coelho.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Cuiabá é favorito contra o América-MG nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,36 na vitória do Coelho, $ 3 no empate e $ 3,30 caso o Timão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,52 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 2,48 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar os dois times irão balançar as redes, pagando-se $ 2,13 caso positivo, e $ 1,64 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 28 de setembro de 2022

• Horário: 21h (de Brasília)

• Local: Arena Pantanal, Cuiabá - MT

• Arbitragem: Dyorgines de Andrade (árbitro), Alessandro de Matos e Fabiano Ramires (assistentes), Luiz de Moura Pinheiro (quarto árbitro) e Rodrigo Nunes de Sá (AVAR)