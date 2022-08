Cuiabá resiste e não negocia Pepê com o Ludogorets, da Bulgária

Negociação interessava ao Flamengo que mantém 20% dos direitos econômicos do jogador

O Ludogorets, da Bulgária, tentou a contratação do meia Pepê, do Cuiabá, mas sem sucesso. Segundo soube a GOAL, o presidente do clube brasileiro bateu o pé e disse que não iria abrir mão do meia nesta janela de transferências.

Apesar da insistência dos europeus, não teve negócio. A equipe mato-grossense entende que o ex-Flamengo é peça fundamental na briga para seguir na elite do Campeonato Brasileiro. A negociação interessava ao rubro-negro carioca, que mantém 20% dos direitos econômicos do jogador.

A chance do Ludogorets seguir insistindo é quase nula. O clube, inclusive, já contratou um jogador para a posição de Pepê. O brasileiro via com bons olhos uma mudança para o futebol europeu neste momento, mas respeitou a decisão do Cuiabá.

Pepê foi revelado na base do Flamengo e está na segunda temporada com a camisa do Cuiabá. O meio-campista tem 23 anos e chegou a ser emprestado para o Portimonense, de Portugal, em 2019, antes de voltar ao clube carioca e ser utilizado pelo técnico Rogério Ceni.