Cuiaba faz consulta por Vagner Mancini, mas técnico recusa por situação particular de família

Treinador preferiu não assumir time agora para dar suporte familiar por um problema de saúde. Clube busca profissional após demitir Alberto Valentim

A diretoria do Cuiaba consultou representantes de Vagner Mancini interessado em contratar o treinador. A sondagem, no entanto, sequer evoluiu para negociação, pois o técnico ex-Corinthians recusou essa possibiidade.

Isso porque Mancini preferiu não assumir a equipe agora para dar suporte a uma situação particular de família. A ideia inicialmente, portanto, é não assumir um time imediatamente por esse motivo.

Na semana passada, após o empate por 2 a 2 com o Juventude, na estreia do Brasileirão, o Cuiaba demitiu Alberto Valentim. O técnico estava invicto, com dez jogos, sete vitórias e três empates.

Mancini, por sua vez, foi demitido do Corinthians no último dia 16 de maio, após eliminação para o Palmeiras na semifinal do Paulistão.

Por uma nova regra do Brasileirão aprovada por 11 dos 20 participantes, os clubes só podem demitir treinador uma vez após o início da Série A. Em caso de nova demissão, um outro funcionário do clube poderá ser efetivado. Dessa maneira, o Cuiaba usou logo na primeira rodada a cota de demissão. Uma brecha possível é uma saída em comum acordo entre técnico e clube.