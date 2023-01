Cuiabá x Cruzeiro ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo neste sábado (14), pela fase eliminatória da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Cravinhos, Cruzeiro e Cuiabá se enfrentam na tarde deste sábado (14), às 15h (de Brasília), pela terceira fase Copinha de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Cruzeiro foi o primeiro colocado do 10, com 100% de aproveitamento (três vitórias), tendo marcado 14 gols e sofrido apenas um. Do outro lado, o Parauapebas-PA ficou na segunda posição da chave 9, com uma vitória e dois empates.

Prováveis escalações

Escalação do provável Cruzeiro: Otávio, Jhosefer, PEdrão, Rafael,Ítalo, Japa, Rhuan, Henrique, Gui Meira, Fernando e Arielson.

Escalação do provável Cuiabá: Vinicius, Thainan, JOão Maranini, Tiago Coelho, Léo Herrero, Gabryel Freitas, Ricardo, Bedeo, Rikelme, Marco Antônio e Kannyd.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

A melhor participação do Cruzeiro na Copinha foi na edição de 2007, quando o time sagrou-se campeão.

Quando é?