Cuiabá x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (26), pela 13ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians enfrenta o Cuiabá nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro , buscando reencontrar o caminho da vitória, após duas derrotas consecutivas. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere , na TV fechada. Na Goal , você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Cuiabá x Corinthians DATA Segunda-feira, 26 de julho de 2021 LOCAL Arena Pantanal - Cuiabá, MT HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Éder Alexandre (SC)

Quarto árbitro: Luiz Paulo de Moura (MT)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistente VAR: Oberto da Silva (PB)

ONDE VAI PASSAR?



Timão busca reencontrar o caminho da vitória no Brasileirão 2021 / Foto: Getty Images

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta segunda-feira (26), às 20h. Na Goal , o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem saber o que é vencer há duas rodadas do Brasileirão, o Corinthians, atualmente com 14 pontos, mira apenas a vitória para subir na tabela de classificação.

Para o confronto, o técnico Sylvinho não tem desfalques e deve manter a base da equipe dos últimos jogos.

Do outro lado, o Cuiabá, com 12 pontos, e vindo de dois empates e uma vitória, busca manter a série invicta no Brasileiro. E, de acordo com Clayton, ex-jogador do Timão, vai comemorar se fizer gol contra o seu ex-clube.

"Maior prazer enfrentar o Corinthians. Tenho amigos lá dentro. Mas hoje defendo as cores do Cuiabá e nesse bom momento, de duas vitórias seguidas, vamos tentar novamente fazer um bom jogo, mas sabendo que será muito difícil", disse o meia-atacante.

O zagueiro Paulão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Anderson Conceição é o provável substituto.

Walter e Cafú, por questões contratuais, também são desfalques.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Vitinho (Roni); Mateus Vital (Marquinhos), Gustavo Mosquito e Jô.

Provável escalação do Cuiabá: João Carlos; João Lucas, Marllon, Anderson Conceição e Uendel; Uillian Correia, Auremir e Cleison; Danilo Gomes, Felipe Marques e Jenison.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 0 Corinthians Brasileirão 12 de julho de 2021 Corinthians 1 x 2 Atlético-MG Brasileirão 17 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Flamengo Brasileirão 1 de agosto de 2021 16h (de Brasília) Santos x Corinthians Brasileirão 7 de agosto de 2021 19h (de Brasília)

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 2 x 3 Cuiabá Brasileirão 18 de julho de 2021 Cuiabá 2 x 1 Atlético-GO Brasileirão 21 de julho de 2021

Próximas partidas