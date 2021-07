Cuiabá x Atlético-MG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (4), pela nona rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pressionado, o Cuiabá recebe o Atlético-MG neste domingo (4), às 18h15 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, buscando a primeira vitória no torneio. O duelo terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cuiabá x Atlético-MG DATA Domingo, 4 de julho de 2021 LOCAL Arena Pantanal - Cuiabá, MT HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva (DF) e José Reinaldo Nascimento (DF)

Quarto árbitro: Rafael Odilio (MT)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistente VAR: Éder Alexandre (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Galo busca a vitória fora de casa no Brasileirão / Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, às 18h15 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos em seis jogos disputados, o Cuiabá entra em campo buscando a primeira vitória no Brasileirão.

Para o confronto, o técnico interino Luiz Fernando Iubel não contará com o atacante Clayson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e com o lateral-esquerdo Lucas Hernández, por questões contratuais.

Por outro lado, Uendel, recuperado de um problema muscular, retorna.

Já o Atlético-MG reencontrou o caminho da vitória na última rodada, quando goleou o Atlético-GO por 4 a 1 depois de duas derrotas consecutivas.

O técnico Cuca pode repetir a mesma formação, tendo apenas como dúvida o meio-campo. Jair e Allan brigam por uma vaga.

💪🏾 O treino desta sexta-feira abriu nossa preparação para o jogo contra o Cuiabá!



📸 Veja o álbum de fotos da atividade: https://t.co/8Qzz8LmhkC#VamoGalo 🏴🏳️ pic.twitter.com/GDfVEl6cQ3 — Atlético 😷 (@Atletico) July 3, 2021

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello, Réver e Guilherme Arana; Jair (Allan), Tchê Tchê, Nacho Fernández e Zaracho; Savarino e Hulk..

Provável escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Yuri, Rafael Gava e Pepê; Danilo Gomes, Jonathan Cafú (Felipe Marques) e Elton.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 0 Atlético-MG Brasileirão 27 de junho de 2021 Atlético-MG 4 x 1 Atlético-GO Brasileirão 1 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Flamengo Brasileirão 7 de julho de 2021 19h (de Brasília) América-MG x Atlético-MG Brasileirão 10 de julho de 2021 19h (de Brasília)

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 0 Cuiabá Brasileirão 28 de junho de 2021 Cuiabá 0 x 2 Flamengo Brasileirão 1 de julho de 2021

Próximas partidas