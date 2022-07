Cuiabá 1 x 1 Atlético-MG: gols no final de Kardec e Pirani e pressão sobre Turco

O Galo parecia ter a vitória nas mãos, mas sofreu o empate quando menos se esperava

Embora esteja brigando pelas primeiras posições do Brasileirão, o Atlético-MG se encontra em um estado de desconfiança sobre o trabalho do técnico Turco Mohamed. Esta sensação deve se agravar após o empate contra o Cuiabá, pela 18ª rodada do Brasileirão 2022. O resultado deixou o Galo na terceira posição com 32 pontos – e o Dourado em 15º, com 20 pontos.

Dentro de campo, a partida foi daquelas longe de agradar a torcida atleticana. O atual campeão brasileiro não esteve nada inspirado para converter suas chances em gol. E ainda viu o Cuiabá conseguir levar certo perigo.

O placar seguiu zerado até os momentos finais. Quando o estreante Alan Kardec, uma das contratações feitas pelo Atlético nesta segunda janela, deixou o Galo na vantagem por 1 a 0, parecia ser o gol da vitória.

O jogador, que iniciou a partida no banco de reservas, apareceu como um clássico centroavante para completar o cruzamento rasteiro de Fábio Gomes. As redes foram balançadas com o cronômetro quase apontando 49 do segundo tempo.

Mas logo na sequência foi a vez de outro estreante deixar sua marca. Cria do Santos, Gabriel Pirani também começou no banco de reservas, fez boa leitura de uma infiltração pela área e garantiu o empate.

Sem a vitória e longe de ter uma boa atuação, o técnico Turco Mohamed seguirá ciente de que a pressão por um futebol mais confiável vai aumentar.