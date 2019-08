Cueva vira um peso no Santos: clube descarta empréstimo, mas não tem proposta alta

Peixe estaria interessado em negociar o jogador apenas se conseguir lucrar o valor investido no peruano no inicio deste ano, R$26 milhões

Segundo reforço mais caro da história do , Cueva ainda não rendeu o esperado no e recebeu proposta do Botafogo por empréstimo. Apesar do time carioca ter demonstrado interesse no jogador peruano, o presidente do Santos, José Carlos Peres descartou a hipótese de negociar o atleta caso a proposta não esteja “à altura do investimento feito pelo Santos".

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (05), no centro de treinamento do Santos, Peres foi questionado sobre o interesse do em Cueva. O presidente ignorou a alternativa caso os valor não seja compatível ao que o Santos investiu no jogador, R$26 milhões.



(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

“Não há o menor interesse de emprestar. Cueva só sai se for por uma boa proposta. É um patrimônio do clube, contratamos há pouco tempo. Não vamos queimar o nosso patrimônio, não vamos emprestar, é um jogador de nível. Estamos esperando propostas. Se surgir uma proposta à altura para ele, tudo bem, tem de satisfazer o Santos. Não passa pela nossa cabeça o empréstimo desse jogador”, explicou.

Fora do banco de reservas nas últimas duas partida, Cueva ficou em sexto lugar na lista de estrangeiros que podem ser relacionados para os jogos. O Santos conta neste momento com sete estrangeiros no elenco, mas apenas cinco podem ser relacionados para jogos oficiais em competições nacionais e estaduais.