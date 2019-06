Cueva ganha camisa do São Paulo e irmão alfineta: "A que melhor serviu"

Meio-campista peruano passou pelo Tricolor e agora é atleta do Santos

A seleção peruana treinou no Centro de Treinamento do antes da partida contra a seleção brasileira pela . Lá, o meio-campista Christian Cueva recebeu uma camisa do seu ex-time e posou para a foto ao lado do dirigente Raí. O irmão do jogador postou a imagem e fez um comentário polêmico nas redes sociais.

"Essa é a camisa que melhor lhe serviu, irmão. A tricolor paulista", registrou Jorge Luis Cueva Bravo no Instagram.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

A publicação está em uma conta fechada e não é possível ser divulgada com a legenda. Atualmente no , Cueva não deixou muitas saudades no São Paulo e não tem caído nas graças da torcida do .

Ele é muito associado aos episódios de indisciplina que aconteceram durante sua passagem no São Paulo, entre 2016 e 2018 e que culminaram em sua saída do Tricolor. No Santos, Cueva chegou com um pouco de desconfiança e ainda não conseguiu render o esperado sob o comando de Sampaoli. Ele não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência para o Peixe.