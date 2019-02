"Cueva está praticamente fechado", confirma presidente do Santos

Meia peruano já está em São Paulo e deve ser anunciado pelo Peixe ainda nesta semana

O meia Christian Cueva, que pertence ao Krasnodar, da Rússia, está muito perto de ser anunciado como reforço do Santos. Quem confirma a informação é o presidente do Peixe, José Carlos Peres.

O peruano está em São Paulo realizando os últimos exames médicos para ser anunciado como reforço do Alvinegro Praiano. A tendência é que a oficialização do acordo ocorra já nesta quinta-feira (7), segundo o Uol Esporte. A contratação tem o aval do técnico Jorge Sampaoli.

"Cueva já fez exames médicos e estamos no final, praticamente fechado. Expectativa é que hoje tenhamos um desfecho positivo. Vem muito mais maduro. Há seis meses foi vendido para a Rússia e vem com valor mais baixo, sem nenhuma loucura, bem pensada. Estamos investindo. Está com vontade de vir para chegar e tem treinador exigente e ele sabe", explicou Peres.

O Santos, segundo o Uol Esporte, vai pagar R$ 26 milhões por 100% dos direitos econômicos do atleta de 27 anos, que chegará por empréstimo no primeiro ano. A primeira parcela, de R$ 3,7 milhões, será paga pelo clube brasileiro apenas em julho. O salário de Cueva será de R$ 600 mil por mês e o contrato de quatro anos.

José Carlos Peres ainda revelou que Alexandre Pato está na mira do clube. "É uma das opções boas de mercado, tem projeto de voltar para a Seleção e ir para a Copa América. O Santos precisa de um 9 e é um dos que interessa", confirmou.

A vinda de Pato, porém, é complicada. O Peixe espera que o atacante consiga uma liberação do Tianjin, clube chinês com o qual tem vínculo até o fim desta temporada, uma vez que não tem como pagar o valor pedido pelos asiáticos.