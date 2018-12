Cuéllar pede autocrítica ao Flamengo pelos erros de 2018

O meio-campista colombiano também disse que ainda não se considera um ídolo do clube

Em 2018 Gustavo Cuéllar fez a sua melhor temporada desde que chegou ao Flamengo, em 2016. Titular absoluto no meio-campo e dono da melhor média no acerto de passes (92.2% segundo a Opta Sports) no elenco rubro-negro, o colombiano quer ver o clube da Gávea aprender com os erros cometidos nesta última temporada para devolver, em forma de títulos, todo o carinho recebido.

“O que fizemos de errado tem de ser analisado por todos, mas acho que fizemos coisas boas durante o ano também. Temos que pensar em tudo para conquistar títulos. É o que o Flamengo e, principalmente, a torcida merecem”, disse em declarações veiculadas pelo Lance!.

“O carinho dos torcedores me emociona, desde que eu cheguei ao Flamengo eles (torcedores do clube) me fazem sentir em casa. Vejo que para tornar-se ídolo é preciso ter conquistas no clube. Espero que seja assim em 2019”.

O jogador de 26 anos também lembrou dos empates para América-MG e Vitória, além da derrota no Maracanã para o Ceará: "Vejo que não conseguimos resultados importantes contra equipes da parte inferior da tabela que, com todo respeitos que temos a todos adversários, tínhamos que ter vencido".

“É o tipo de jogo que, quem quer ser campeão no fim do ano, precisa ganhar. Nós pecamos nestes jogos que precisávamos ganhar. Precisamos refletir para que algumas coisas não se repitam em 2019”, completou.