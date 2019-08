Cuéllar é afastado no Flamengo após pedir para não jogar por 'problemas pessoais'

Diretoria do Flamengo determina afastamento de volante colombiano. Ele pediu para não viajar para os próximos jogos e alegou problemas pessoais

O informou o afastamento de Gustavo Cuéllar na noite desta sexta-feira (23) por meio de nota oficial. O clube explica que o atleta alegou problemas pessoais e pediu para não viajar com os companheiros nos próximos jogos. No entanto, a diretoria se opôs ao fato e optou por afastá-lo por tempo indeterminado.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gustavo Cuéllar alegou problemas pessoais e manifestou o desejo de não viajar para os próximos jogos", explicou a diretoria.

"A vice-presidência de futebol discorda do posicionamento do atleta, entende que não pode atendê-lo no momento e informa que o afastou por tempo indeterminado das atividades do departamento de futebol", acrescentou.

A cúpula alega que a medida é uma maneira de manter a concentração para os próximos jogos do elenco em 2019. O Fla entrará em campo no domingo (25) para enfrentar o Ceará, pelo Brasileirão. Na sequência, o time vai ao Beira-Rio para o jogo de volta das quartas de final da , diante do . Sem o meio-campista, a comissão técnica de Jorge Jesus também não terá o Willian Arão para o duelo da competição internacional. O volante cumpre suspensão automática.

Cuéllar está na mira do Al Hilal, da , que fez proposta de 7,5 milhões de euros (R$ 34,7 milhões na cotação atual). O , da , também demonstrou interesse no colombiano. Os europeus ofereceram 8 milhões de euros (R$ 37 milhões).

O volante nunca escondeu o desejo de deixar o Ninho do Urubu para jogar no exterior. Ele já manifestou o desejo às vésperas da .