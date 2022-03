Cuéllar completa 6 anos da sua estreia na Seleção da Colômbia

Nesta terça-feira (29), Gustavo Cuéllar completa 6 anos da sua estreia na seleção colombiana em competição oficial, quando a Colômbia bateu o Equador por 3 a 1 pelas Eliminatórias Sul-Americanas em 2016. Nesse mesmo dia, o volante pode comemorar a ida do seu país a mais uma Copa do Mundo, desta vez no Catar. A Colômbia disputa com Chile e Peru uma vaga na repescagem.

"Fico muito feliz em atingir essa marca com a seleção do meu país, que defendo com muito amor e vontade. Vestir essa camisa é uma grande honra pra mim, pois represento um povo lutador, batalhador e vencedor. Espero continuar vestindo essa camisa por muito tempo e representando muito bem as cores da Colômbia", afirma Cuéllar.

Presença constante e certa na convocação para a Copa do Mundo caso a Colômbia se classifique, Cuéllar já disputou 23 jogos por sua seleção e marcou um gol. Na sua trajetória profissional, o jogador possui 34.8% de vitórias pela seleção, 39.1% de empates e 26.1% de derrotas. Foram 1.016 minutos jogados, com 12 atuações de titular.

Recentemente, Cuéllar disputou o Mundial de Clubes, sendo um dos destaques da equipe que ficou em 4º lugar na competição internacional. Na competição local, o Al Hilal, time do colombiano, é o vice-líder do campeonato.

Anteriormente, o volante se destacou no Flamengo, onde ganhou o prêmio de Craque da Galera em 2018, além de entrar na seleção do Carioca em 2019 como o melhor primeiro volante. No clube do RJ, Cuéllar ganhou o Carioca (2017/2019), Guanabara (2018), Flórida Cup (2019), Taça Rio (2019) e Brasileirão (2019).

Na Arábia Saudita, o atleta também já levantou taças consecutivas da Liga árabe (19/20 e 20/21)