Ao chegar ao Real Madrid, o lateral-esquerdo Marc Cucurella se dispôs voluntariamente a assumir a carga defensiva no lugar do brasileiro Vinícius Júnior. No entanto, os adversários exploram essa falha, o que o obriga a defender um setor no qual também perdeu sua influência ofensiva.

O problema de se oferecer para fazer o "trabalho pesado" ou as tarefas difíceis está no risco de sofrer as consequências dessa desordem. E não demorou muito após a chegada de Marc Cucurella para que ele desse a Vinícius algo como um "cheque em branco", segundo relatou o jornal catalão "Sport".

Cucurella declarou, após sua chegada ao Real Madrid: "Não me importo se ele não voltar para ajudar na defesa; eu me encarrego de fazer tudo o que ele não quer fazer. E enquanto ele for decisivo e tiver energia suficiente para marcar gols, eu assumo a carga das tarefas pesadas." Mas essa declaração logo se mostrou equivocada com o passar do tempo.

Aquela declaração pareceu um gesto que expressava espírito de companheirismo, mas a realidade dentro de campo revelou os detalhes precisos da questão. Há uma diferença abissal entre compensar a ausência de Vinícius (que goza de liberdade de movimentação) e ter que efetivamente defender toda a lateral, com todos os riscos táticos que isso acarreta.

O início de Cucurella na posição de lateral não foi ideal — posição ocupada por Carreras na temporada passada, na qual enfrentou os mesmos problemas —, sobretudo durante o dérbi de Madri, quando o espaço entre o lateral e Huijsen provou ser mais uma vez uma brecha defensiva grave para o time merengue.

No Campeonato Espanhol, o Real Betis encontrou brechas graças às arrancadas de Antony e Bellerín pelo lado direito. E Diego Simeone, técnico do Atlético de Madri, foi ainda mais longe, pois preparou um plano para o dérbi baseado em atacar o flanco esquerdo do Real Madrid. Ali se posicionaram Pubill, Marcos Llorente, Kang-in Lee e Giuliano em níveis de profundidade variados para forçar Cucurella a enfrentar uma escolha impossível: se avançasse para pressionar o portador da bola, outro jogador arrancaria no espaço vazio às suas costas; já se mantivesse sua posição, o Atlético conseguiria progredir pela profundidade.

Vinícius não voltou ao campo com o mesmo nível de intensidade e concentração exigidos; tanto que seu técnico, José Mourinho, o repreendeu depois que ele perdeu a bola várias vezes no estádio "Metropolitano".

E Cucurella se viu em dúvida entre duas opções: pressionar o jogador de posse da bola ou perseguir o jogador que se movimentava em direção ao espaço vazio.

Tanto Valverde quanto Tchouaméni foram obrigados a mudar seu posicionamento para compensar a inferioridade numérica, o que acabou deixando outras zonas do campo descobertas. Cucurella terminou a partida do dérbi com 14 desarmes defensivos, número superior ao de qualquer outro jogador.

Essa estatística não anula os erros que cometeu, mas ajuda a explicar a grande quantidade de situações difíceis nas quais teve de intervir, pois muitas vezes é o lateral quem fica sob os holofotes quando ocorre alguma falha, embora o problema costume surgir numa zona alguns metros à sua frente dentro de campo.

Sob o comando de Mourinho, Vinícius aumentou sua média de intervenções defensivas e de recuperações de bola no campo de ataque adversário. A dificuldade reside quando o adversário consegue superar a fase inicial de pressão; o brasileiro faz um grande esforço nas linhas de frente, mas nem sempre volta para cobrir os movimentos dos jogadores adversários que avançam para o ataque.

Esse sacrifício também acabou apagando as características do jogador que o Real Madrid buscou contratar em primeiro lugar; afinal, Cucurella ainda não conseguiu dar nenhuma assistência decisiva no Campeonato Espanhol, além de calcular seus passos com precisão ao avançar, ciente de que perder a bola pode obrigá-lo a percorrer distâncias enormes para voltar e cobrir sua posição defensiva.

Além disso, seus melhores rendimentos não são alcançados quando joga como lateral preso à proximidade dos zagueiros, e sim quando desempenha o papel de jogador capaz de se movimentar pelos flancos, penetrar pela profundidade e chegar ao último terço do campo.

Foi assim que Cucurella brilhou com a Espanha; na Copa do Mundo, por exemplo, Vinícius desfrutou por anos de um sistema tático desenhado para lhe dar liberdade de movimentação; Ferland Mendy funcionava como pilar defensivo, Toni Kroos se encarregava de assegurar o lado esquerdo, enquanto Benzema recuava para a profundidade para se conectar com ele. E embora Cucurella tenha uma pegada mais ofensiva em comparação ao francês, ele é obrigado a desempenhar um papel semelhante sem contar com a mesma rede de segurança.

O lateral se comprometeu a assumir as tarefas que Vinícius não quer realizar, a fim de garantir que o brasileiro chegue à área com toda a sua energia e deixe uma marca decisiva.

Isso foi como um "pecado" semelhante àquele que o ex-técnico Álvaro Arbeloa cometeu certa vez, quando afirmou que pouparia Mbappé e seu companheiro de ataque do trabalho de "correr" mais do que o necessário.

O problema é que Cucurella — enquanto espera surgir aquela versão decisiva do jogador — sacrifica parte de seu próprio rendimento e assume responsabilidades que nem sempre são a essência de suas funções; ele se ofereceu para fazer o "trabalho pesado", mas acabou sendo quem carrega suas consequências e seus efeitos negativos.

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