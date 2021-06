Cuca x Vuaden: episódio tem revolta, xingamentos, arrependimento e pedido de desculpas

Após se irritar e proferir xingamentos ao árbitro, o técnico do Atlético-MG afirmou se arrepender do ocorrido e divulgou uma nota pedindo desculpas

Os ânimos estavam acesos nos últimos minutos do duelo entre Ceará e Atlético-MG, nesta última quinta-feira (25), com muitas faltas, cartões amarelos e reclamações de ambas as partes. Com o gol de Gabriel Lacerda no último minuto, então, Cuca perdeu a cabeça de vez, invadiu o campo para reclamar e proferiu alguns xingamentos ao árbitro Leandro Vuaden.

O caso foi relatado na súmula e chamou a atenção nas redes. O treinador não só teria chamado o árbitro de "vagabundo", mas também teria ameaçado "dar alguns tapas" no juiz, caso ambos se encontrassem na rua.

Cuca, que pode ser punido pelo caso, continuou xingando o árbitro na ida até os vestiários e chegou até a fazer uma referência à sua esposa.. Vale lembrar que Vuaden relatou, na súmula, ter se sentido muito ofendido com as palavras proferidas pelo treinador.

Em resposta à repercussão negativa do caso, o treinador divulgou uma nota onde pediu desculpas ao árbitro e até elogiou a sua conduta em outros jogos.

“Primeiramente, quero deixar claro que jamais tive problemas com o Vuaden, que sempre foi muito competente e correto nos jogos em que trabalhei. Numa das partidas mais marcantes da minha carreira, só como exemplo, aquele Fluminense x Coritiba de 2009, ele era o árbitro, quando foi muito bem e extremamente corajoso pela situação que se apresentava. Ontem, não houve ofensa alguma até o momento em que ele me deu um injusto cartão vermelho. Reconheço que, depois disso, perdi o controle. Não tem justificativa o meu ato ali. Falar de tudo o que eu vivi e o que todos têm vivenciado, ou das circunstâncias do jogo, nada disso serviria como argumento. Venho, portanto, com toda humildade, me retratar e pedir desculpas ao árbitro e ao homem Vuaden. Nunca poderia ter usado as palavras que usei, exageradas, injustas e que não expressam de forma alguma o que eu penso sobre ele e o que eu sinto por ele.”

Arrependido, então, Cuca reconheceu o erro na situação, afirmou ter perdido o controle e pediu desculpas para Vuaden. Mesmo assim, aproveitou para novamente reafirmar ter sido expulso injustamente na ocasião.

Sem o treinador, expulso pelo cartão vermelho - e que ainda pode levar um gancho -, o Atlético-MG volta aos gramados neste domingo (27), às 20h30 (de Brasília), contra o Santos, pela sétima rodada do Brasileirão.