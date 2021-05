Cuca vai reavaliar elenco do Atlético-MG e pode pedir reforços após título mineiro

Galo conquistou o bicampeonato mineiro após empate com o América-MG em 0 a 0, mas Cuca já pensa na sequência da temporada

Após a conquista do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG segue em busca de mais títulos na temporada. Pelo investimento alto e pelo elenco recheado de opções, o time mineiro se coloca como postulante ao troféu também da Copa Libertadores, do Brasileirão e da Copa do Brasil. No entanto, o técnico Cuca não descarta a chegada de mais reforços.

Preocupado com as ausências de estrangeiros convocados para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo e da Copa América, o comandante atleticano vai reavaliar o elenco durante a próxima semana junto com a diretoria.

"Assim que acabar o jogo de terça-feira [contra o La Guaira, pela Libertadores], a gente tem uma folguinha. Daí você começa o Brasileiro, mas a Libertadores dá um tempo. E aí dá para dar uma avaliada grande, porque a gente tem cinco jogadores convocados. De repente, você tem uma lacuna. Vamos avaliar com cuidado”, disse o treinador.

Cuca se refere às convocações de Guilherme Arana para a seleção brasileira olímpica, Júnior Alonso (Paraguai), Vargas (Chile), Savarino (Venezuela) e Alan Franco (Equador). Todos eles vão desfalcar o Galo no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Remo, dia 2/6, e na segunda rodada do Brasileirão, contra o Sport Recife, dia 6/6.

Em 2021, a diretoria do Atlético-MG contratou o atacante Hulk, o meio-campista argentino Nacho Fernandez e o lateral-esquerdo Dodô.

"Eu estou muito contente com o elenco. É lógico que as coisas que a gente tem que avaliar fazemos internamente. Não venho aqui falar em avaliação do elenco, isso seria descabido. Nós, junto com o Rodrigo [Caetano, diretor de futebol], vamos avaliar o elenco", completa Cuca.

Possíveis saídas

Na atual temporada, o Atlético-MG não perdeu nenhum jogador do elenco principal, mas há uma necessidade financeira de vender atletas na janela de transferências do meio do ano para equilibrar as contas.

No entanto, o Galo conta com suporte econômico dos apoiadores, chamados de 4Rs, que foram um colegiado de sustentação ao presidente Sérgio Coelho. Rafael Menin, um dos integrante desse órgão colegiado, em entrevista ao Canal do Nicola, garante que o Atlético-MG só irá negociar atletas caso cheguem propostas interessantes.

"Recebemos várias sondagens, mas o Atlético não venderá um jovem promissor e titular [por um preço] barato. Um Guga, um Savarino... Sondagens recebemos muitas, mas se não for no patamar que queremos, não vendemos. Jogador só sairá pelo preço correto", destaca.

O atacante Savarino recebeu sondagens de clubes espanhóis, mas nenhuma proposta oficial foi apresentada até agora. Os laterais Guga e Arana, o zagueiro Igor Rabello, o meia Zaracho e o volante Jair são os principais alvos do mercado internacional.

"Para cada atleta que poderemos vender na janela do meio do ano, nós já temos quatro atletas mapeados. Temos os potenciais substitutos para cada posição", acrescenta Rafael Menin. No orçamento 2021, a diretoria do Atlético-MG estipulou R$ 120 milhões em venda de jogadores e R$ 60 milhões em aquisições de reforços.