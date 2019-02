Cuca não tem licença da CBF, mas acordo vai permitir que ele dirija o SP

Contratado para a vaga de André Jardine, novo treinador do São Paulo não tem licença da CBF. Porém, clube diz que tem acordo com órgão e FPF

Contratado para a vaga de André Jardine, o técnico Cuca não tem a licença que a CBF e a Federação Paulista de Futebol (FPF) exigem para que ele exerça a sua função no Brasileirão e no Paulista. O São Paulo, no entanto, diz que há um acordo para que ele possa trabalhar. A informação é do site globoesporte.

O Tricolor Paulista alega, por meio de sua assessoria, que o treinador se comprometeu a fazer o curso na próxima edição. O comandante foi autorizado a dirigir o time até o início das aulas, que começam em dezembro, ao fim do Campeonato Brasileiro.

De acordo o Manual de Licenciamento da CBF, "a partir de 2019, todos os treinadores das equipes principais deverão apresentar a Licença Honorária, Licença Pro ou Licença A para treinadores emitida pela CBF, ou, então, estar matriculado no curso para obtenção de licença".

O mesmo acontece no regulamento do Campeonato Paulista. Conforme o artigo 26 do documento, "somente poderão participar da competição treinadores devidamente cadastrados pelos seus Clubes no sistema Gestão WEB da CBF, que tenham Licença Honorária, Licença PRO ou Licença A emitida pela CBF, ou então, apresentar a matrícula no curso para obtenção da respectiva licença no ano em questão, sob pena de multa administrativa ao Clube infrator".