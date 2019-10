Cuca, Felipão, Odair: Quem deve ser o novo técnico do Atlético-MG?

Com a saída de Rodrigo Santana, Atlético terá o terceiro técnico em 2019; confira os mais cotados

Rodrigo Santana não resistiu à goleada sofrida diante do Grêmio por 4 a 1 , no último domingo, e foi demitido do comando do Atlético-MG . Ele já vinha balançando no cargo há algum tempo com resultados ruins e desempenho pouco convincente. Nomes como Cuca e Felipão são os preferidos da torcida atleticana.

Para a partida contra o CSA , nesta quarta-feira (16 de outubro), o será comandado, interinamente, pelo auxiliar técnico da equipe Lucas Gonçalves. Os dois últimos auxiliares a comandar interinamente o Atlético foram Thiago Larghi e o próprio Rodrigo Santana, que após um longo período foram efetivados no cargo. Desta vez, porém, essa tendência não deve se repetir.

O diretor de futebol Rui Costa afirmou que ainda não há qualquer definição sobre quem será o próximo treinador: “Nós temos muito claro que é importante um profissional que entenda o momento que estamos vivendo e nós temos que fazer uma leitura muito clara do mercado. Não é fácil contratar treinador nessa época do ano, um treinador que reúna as condições para encarar um projeto como esse”.

Recém-demitido do , Cuca é dos possíveis nomes que podem pintar no Atlético. Ídolo após sua passagem vencedora entre 2011 e 2013, o treinador sempre aparece como um forte candidato a reassumir o Atlético quando algum treinador é demitido.

Muito marcado pelo período do “galo doido”, quando o Atlético conseguiu vitórias históricas e viradas heroicas, Cuca é o treinador favorito da torcida para assumir o comando. Em pesquisa realizada pelo site Superesportes , ele aparece disparadamente em primeiro lugar com 51% dos votos.

Felipão é outro que saiu recentemente de uma equipe e pode receber sondagens do Atlético. O treinador foi procurado pelo após a saída de Rogério Ceni, e de acordo com a ESPN , preferiu optar por um período de descanso.

Demitido poucos dias antes de Rodrigo Santana, Odair Hellmann (ex-Inter) também é um nome cotado. Hellmann é mais jovem e menos experiente que os outros dois citados. Seu único trabalho como treinador foi justamente o .

Menos favoritos a assumir o comando do Atlético neste momento, outros treinadores estão livres no mercado e poderiam assumir o time, como Jair Ventura, Dorival Júnior, Vagner Mancini, Zé Ricardo e Thiago Larghi.

Independente de quem for contratado, será o terceiro técnico do Atlético no ano. Levir Culpi começou o ano como treinador mas também não resistiu à sequência de maus resultados.

Rodrigo Santana sai do Atlético após 49 jogos, com 18 vitórias, seis empates e 16 derrotas e deixa o Galo em 11º lugar no Brasileirão, com 31 pontos. Ele também levou o time à semifinal da , mas foi eliminado nos pênaltis pelo , da .