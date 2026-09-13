Cuca fala sobre "condição" para Santos priorizar a Sul-Americana e expõe detalhes da chegada de Coutinho

Após a vitória do Santos sobre o Cruzeiro por 2 a 1 no último sábado (12), Cuca falou sobre os objetivos do clube para a sequência da temporada e deu detalhes sobre a chegada de Philippe Coutinho. Em entrevista após a partida, o treinador explicou que uma eventual prioridade à Copa Sul-Americana dependerá do resultado do Peixe no duelo de volta da competição, além de comentar o processo de preparação do novo reforço.

O Santos terá uma decisão importante pela frente na próxima quarta-feira (16), quando enfrentará o Atlético-MG, em Minas Gerais, pelo confronto de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Cuca deixou claro que a equipe ainda não definiu uma competição como prioridade, mas indicou que uma classificação pode mudar o planejamento para a reta final da temporada.

“Tudo vai depender do resultado em Minas. Se passar quarta, podemos priorizar a Sul-Americana”, afirmou.

Enquanto o Santos se prepara para a decisão, Philippe Coutinho já começou a ser integrado à rotina do elenco. O meia participou de atividades internas com o grupo e, segundo Cuca, apresenta boas condições físicas e está motivado para iniciar sua trajetória pelo clube. O treinador também destacou que o processo será de troca entre jogador e equipe.

“Ele já participou da reunião que faço de vídeo mostrando lances do último jogo e de treinos com o elenco. Está fininho, alegre, supermotivado. Vamos poder ser ajudados por ele e ajudá-lo também. É um grande jogador e tem muita utilidade no futebol”, começou.

Coutinho, porém, ainda precisará passar por uma preparação gradual antes de fazer sua estreia pelo Santos. O jogador não atua há cerca de sete meses, e o clube pretende utilizar a pausa para a Data Fifa como período importante de trabalho e avaliações físicas. Cuca explicou que o meia seguirá o mesmo processo adotado com outros reforços que chegaram recentemente ao elenco.

“Terá a parada [para a Data Fifa] e vamos poder trabalhar bem todos os jogadores. São feitos avaliação e testes para saber quando vai poder jogar. Estamos indo gradativo com os jogadores que chegaram agora e com ele será assim. Tem chão a percorrer e ele vai jogar, sem dúvida alguma”, concluiu.

Com a vitória sobre o Cruzeiro, o Santos ganhou fôlego para a sequência da temporada e agora volta suas atenções para a decisão em Minas Gerais, onde chegam com vantagem de dois gols. A classificação na Sul-Americana pode alterar o planejamento de Cuca para as próximas semanas, enquanto Coutinho avança no processo de preparação para finalmente vestir a camisa do Peixe em campo.