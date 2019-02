Cuca é um dos favoritos para assumir o São Paulo, mas saúde pode impedir

Treinador de 55 anos passou por uma cirurgia no coração, em dezembro de 2018

A situação de André Jardine parece cada vez mais insustentável no São Paulo. Depois da eliminação do Tricolor para o Talleres na fase preliminar da Copa Libertadores da América é muito provável que o atual técnico deixe o comando da equipe. De acordo com o Globo Esporte, a diretoria são-paulina já começou a trabalhar para achar o substituto. Cuca apareceu como o nome preferido entre os mandatários, mas a condição de saúde do treinador pode fazer com o que o negócio não aconteça.

Cuca treinou o São Paulo em 2004 em 51 partidas.

Em dezembro de 2018, Cuca deixou o comando do Santos para cuidar de um problema no coração. Ele deixou o clube no dia 2 de dezembro e passou por uma cirurgia quatro dias depois.

Quando saiu do Peixe, ele anunciou que daria uma pausa em sua carreira para se cuidar das questões de saúde e não colocou prazo para retorno. Como a cirurgia é recente é provável que o treinador campeão brasileiro em 2016 com o Palmeiras encontre restrições médicas, o que dificultaria o acerto.

(Foto: Nelson Almeida/AFP/Getty Images)

O próximo jogo do Tricolor é o clássico Majestoso, contra o Corinthians, no domingo (17), pelo Paulistão. Há a possibilidade real de o São Paulo chegar à partida sem treinador definido. Por isso, caso a demissão de André Jardine se confirme e o clube não consiga contratar um novo treinador, é possível que o treinador da base, Orlando Ribeiro (campeão da Copa São Paulo de 2019), assuma interinamente o cargo. Marcos Vizolli e Vagner Mancini são opções possíveis para treinar a equipe interinamente.

Outro nome que começa a ser especulado é o de Juan Carlos Osório. O colombiano pediu demissão da seleção do Paraguai na última quarta-feira (13) por "motivos familiares" e, teoricamente, está livre no mercado. Ele já treinou o São Paulo por poucos meses em 2015 e deixou o Morumbi para trabalhar na seleção do México.