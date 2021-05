Cuca e Lisca: elogios e brincadeiras na véspera da final do Mineiro

Clima amistoso e descontraído entre os treinadores de Atlético-MG e América-MG na véspera do primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro

Cuca e Lisca trocaram elogios e brincadeiras durante entrevista coletiva promovida pela Federação Mineira de Futebol e TV Globo, detentora dos direitos de transmissão do Estadual.

Lisca, comandante do Coelho, em tom de brincadeira, pediu ao Cuca que deixe o título do Campeonato Mineiro para ele, já que, o Galo tem condições de buscar outras conquistas mais importantes, como a Copa Libertadores da América:

“Então, aproveito para fazer um apelo não só ao Cuca, mas também ao Réver (que estava presente na entrevista), e a todos os meus amigos do Atlético também. Ontem sai na rua e torcedores do Atlético me abordaram muito na rua, dizendo: 'Que legal que estão na final com a gente. Até não importamos de perder para vocês, não podíamos era perder para o Cruzeiro'. Vários falaram isso para mim. Então, eles podem ceder esse título, que não vai fazer falta para eles, e eles ganham a Libertadores”, brincou.

Cuca, também no mesmo tom descontraído, deu a resposta:

“Se eu pudesse fazer, se chamássemos River Plate, Flamengo, Palmeiras, para participar também. É brincadeira.” disse Cuca.

Sobre os estilos de cada treinador, Cuca destaca as variações táticas de Lisca, que possui mais de três anos de trabalho a frente do Coelho:

"A gente vê o time dele propor o jogo, um treinador que, independementemente do adversário, joga o jogo para ganhar. Vocês viram na Copa do Brasil (de 2020), jogando fora contra o Internacional, saindo na frente, jogando com o Palmeiras, mantendo a mesma forma, e é o estilo de jogo dele. Na hora que precisa, ele pôe um ponta aqui, coloca o Juninho de terceiro volante, aí ele põe o segundo atacante, coloca uma linha de dois na frente. É um treinador que joga, que premia o jogo bem jogador. É bom ver os times dele em ação", analisou Cuca.

Lisca, por sua vez, garante que Cuca é uma referência para ele e outros treinadores brasileiros mais jovens pelas conquistas e bons trabalhos durante a carreira:

"Tem experiência, o Cuca é uma referência para todos nós, profissionais da nova geração do futebol brasileiro. Como jogador também, vencedor, muito rodado, muita variação tática, tipos de marcação diferente que ele usa também, algumas vezes mais individualizado, outras vezes mais setorial, algumas vezes individualiza dentro do setor", ponderou Lisca.

Favoritismo

O Atlético-MG, primeiro colocado na fase classificatória, tem a vantagem do regulamento: conquista o título com dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols.

O time alvinegro é considerado favorito no duelo também pela qualidade do elenco, com diversas opções em todos os setores do time. Mas, a questão física é a principal preocupação do lado atleticano para a decisão do Estadual.

A delegação do Atlético-MG chegou de viagem internacional por volta das 21h de sexta-feira (14) em Belo Horizonte e o técnico Cuca teve apenas um treino, neste sábado (15) a tarde, para preparar o time para o primeiro jogo da final. Diante desse cenário, o técnico Cuca acredita que o favoritismo diminui, já que, o adversário teve a semana inteira de treinamentos visando a partida:

"Cada jogo é um jogo. O Atlético-MG tem uma vantagem de jogar por dois empates, isso é inegável, é uma vantagem. O América-MG tem uma vantagem, que trabalhou a semana inteira. O Atlético-MG não. Fomos para a Colômbia, jogamos um jogo complicadíssimo, fizemos uma viagem que ontem [sexta-feira] 22h estávamos chegando. Nossa preparação para esse jogo não é a ideal como foi a do América-MG. Então, o favoritismo cai, se nivela", explicou o treinador, em entrevista coletiva promovida pela Federação Mineira de Futebol.

O zagueiro Réver, capitão do Atlético-MG, elogia o América-MG e não assume favoritismo para a decisão:

"Não vejo esse favoritismo que estão colocando, até por que a equipe do América-MG também vem em um momento muito bom, no Mineiro e em outras competições. É um clássico, e jogo assim são 50% para cada lado. Eu, particularmente, não vejo favoritismo", disse.

Atlético-MG e América-MG começam a decidir o Campeonato Mineiro, neste domingo, às 16h, na Arena Independência. O jogo de volta será no sábado, dia 22/5, às 16h30, no Mineirão.