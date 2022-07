Cuca abre as portas para a possibilidade de assumir o Boca Juniors em 2023

Clube argentino sondou a disponibilidade do técnico brasileiro, que quer voltar ao futebol só no ano que vem

O Boca Juniors está no mercado para contratar um novo técnico após a saída de Sebastián Battaglia, por conta da eliminação precoce na Libertadores para o Corinthians. O gigante argentino sondou a possibilidade do brasileiro Cuca assumir a equipe, que se disse feliz com a oportunidade, mas afirmou que só quer voltar a comandar as times após a Copa do Mundo.

Após conquistar o Brasileirão e Copa do Brasil com o Atlético Mineiro, Cuca deixou a equipe de Belo Horizonte em dezembro de 2021. Desde então está sem clube.

O Globo Esporte afirmou que dirigentes do Boca Juniors entraram em contato com o técnico brasileiro. Cuca confirmou a informação e reiterou seu desejo de treinar o Boca, porém, seus planos são para depois da Copa do Mundo.

"Vejo com muito orgulho e satisfação. É um desejo grande de qualquer treinador brasileiro. Mas pra mim não esse ano. Vou seguir o projeto que tracei. Ir à Copa do Mundo, assistir aos treinos de seleções. De qualquer forma, a gente fica muito feliz e lisonjeado pelo contato. Quem sabe possa rolar no ano que vem", falou Cuca ao GE.

Pressionado, o Boca Juniors dificilmente aceitará ficar sem técnico por quase meio ano. Por isso, continua aberto às opções do mercado e outro nome que surge nos corredores da Bombonera é o de Ricardo Gareca.

O treinador argentino não conseguiu classificar a seleção peruana para a Copa do Mundo e ainda não renovou seu contrato com a federação de futebol do Peru.